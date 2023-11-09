Рада уволила министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта (фото)

По информации нардепа Ярослава Железняка за увольнение министра в Парламенте проголосовало 243 депутата, против — 3.

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В Верховной Раде проголосовали за увольнение министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта. Об этом 9 ноября сообщил Ярослав Железняк, народный депутат Украины.

По информации Железняка, "за" проголосовало 243 депутата, против — 3. Известно, что воздержались 7 парламентариев, а не голосовали 62 депутата.

С должности министра спорта уволили Гутцайта

Как проголосовали нардепы

Голосование по фракциям:

"Слуга народа" — 169

"Европейская солидарность" — 16

"Батькивщина" — 3

"Платформа за жизнь и мир" — 10

"За будущее" — 4

"Голос" — 14

"Доверие" — 9

"Восстановление Украины" — 9

С должности министра спорта уволили Гутцайта

Гутцайт подал заявление на увольнение: что известно

Напомним, в среду, 8 ноября, Вадим Гутцайт подал в Раду заявление на увольнение.

Гончаренко опубликовал заявление на увольнение министра Вадима Гутцайта

Тогда информацию об отставке министра подтвердили спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и народный депутат Алексей Гончаренко.

Отставка министра Вадима Гутцайта: детали

Впервые о кадровых изменениях в правительстве сообщил 7 ноября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, однако он не назвал имя министра. Впрочем депутат Ярослав Железняк отметил, что речь идет о министре молодежи и спорта Вадиме Гутцайте.

Вероятным кандидатом на должность министра, по информации СМИ, может стать украинский бывший футболист и тренер Андрей Шевченко.

Кроме того, еще одним кандидатом может стать действующий начальник управления спорта Львовского горсовета Антон Никулин. Такую версию высказал Олег Щербаков, главный редактор сайта Tribuna.com.

Напомним, в октябре в сети начала распространяться информация об отставке главы Национального банка Украины Андрея Пышного. Впрочем эта информация не подтвердилась.

Также недавно министр обороны Рустем Умеров прокомментировал слухи об отставке Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По его словам, некоторые политики пытаются расколоть украинское общество.