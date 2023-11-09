Рада звільнила міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта (фото)

За інформацією нардепа Ярослава Железняка за звільнення міністра у Парламенті проголосувало 243 депутата, проти – 3.

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У Верховній Раді проголосували за звільнення міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта. Про це 9 листопада повідомив Ярослав Железняк, народний депутат України.

За інформацією Железняка, "за" проголосувало 243 депутата, проти — 3. Відомо, що утрималось 7 парламентарів, а не голосувало 62 депутата.

З посади міністра спорту звільнили Гутцайта

Як проголосували нардепи

Голосування по фракціях:

"Слуга народу" — 169

"Європейська солідарність" — 16

"Батьківщина" — 3

"Платформа за життя та мир" — 10

"За майбутнє" — 4

"Голос" — 14

"Довіра" — 9

"Відновлення України" — 9

З посади міністра спорту звільнили Гутцайта

Гутцайт подав заяву на звільнення: що відомо

Нагадаємо, у середу, 8 листопада, Вадим Гутцайт подав до Ради заяву на звільнення.

Гончаренко опублікував заяву на звільнення міністра Вадима Гутцайта

Тоді інформацію про відставку міністра підтвердили спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук та народний депутат Олексій Гончаренко.

Відставка міністра Вадима Гутцайта: деталі

Вперше про кадрові зміни в уряді повідомив 7 листопада очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, однак він не назвав ім’я міністра. Втім депутат Ярослав Железняк зазначив, що йдеться про міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта.

Ймовірним кандидатом на посаду міністра, за інформацією ЗМІ, може стати український колишній футболіст та тренер Андрій Шевченко.

Окрім того, ще одним кандидатом може стати діючий начальник управління спорту Львівської міськради Антон Нікулін. Таку версію висловив Олег Щербаков, головний редактор сайту Tribuna.com.

Нагадаємо, у жовтні мережею почала ширитися інформацію про відставку очільника Національного банку України Андрія Пишного. Втім ця інформація не підтвердилася.

Також нещодавно міністр оборони Рустем Умєров прокоментував чутки про відставку Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. За його словами, деякі політики намагаються розколоти українське суспільство.