Разведчик для выполнения ракетных ударов по Украине: эксперт объяснил назначение самолета М-55

Российское командование испытывает огромную проблему с получением развединформации из глубины территории Украины.

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Россияне решили использовать в войне против Украины старые советские высотные самолеты М-55 "Геофизика". Они разрабатывались в 1960-1980 годах с научной целью — исследование Земли, однако в 2023-м их расконсервировали, чтобы осуществлять разведку над территорией Украины. И все потому, что у россиян огромная проблема с получением развединформации. Об этом в комментарии Фокусу рассказал военный эксперт Михаил Жирохов для материала "Космонавты-разведчики. Зачем России самолет-разведчик М-55, и что с ним не так".

"Это некий аналог американского U-2, который до сих пор используется США, и есть "в штате" американских военно-воздушных сил", — говорит аналитик, — Например, в случае, когда россияне наносят удары по инфраструктурным объектам, кроме разведки на месте коллаборантами, которые пишут и снимают для них все, им нужны объективные данные — насколько этот объект поврежден в результате удара. Речь идет о доразведке. А проводить ее им нечем, когда инфраструктурные объекты далеко от приграничья или прифронтовой зоны. Если произошло что-то в Селидово или Краматорске, просто поднимают "Орлан" — сразу видят картину. Они считают, если поднимут "Геофизику", то смогут как американцы с помощью беспилотников на большой высоте ходить и снимать необходимую информацию".

Фокус ранее писал, 5 ноября в открытом доступе появилось фото самолета советских времен М-55 на аэродроме "Раменское" под Москвой.

Больше читайте в материале Фокуса "Космонавты-разведчики. Зачем России самолет-разведчик М-55, и что с ним не так".