Розвідник для виконання ракетних ударів по Україні: експерт пояснив призначення літака М-55

Російське командування відчуває величезну проблему з отриманням розвідінформації з глибини території України.

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Росіяни вирішили використовувати у війні проти України старі радянські висотні літаки М-55 "Геофізика". Вони розроблялись в 1960-1980 роках з науковою ціллю — дослідження Землі, проте у 2023-му їх розконсервували, аби здійснювати розвідку над територією України. І все тому, що у росіян величезна проблема з отриманням розвідінформації. Про це у коментарі Фокусу розповів військовий експерт Михайло Жирохов для матеріала "Космонавти-розвідники. Навіщо Росії літак-розвідник М-55, і що з ним не так".

"Це такий собі аналог американського U-2, який досі використовується США, і є "у штаті" американських військово-повітряних сил", — говорить аналітик. — Наприклад, у випадку, коли росіяни завдають ударів по інфраструктурних об'єктах, крім розвідки на місці колаборантами, які пишуть і знімають для них все, їм потрібні об’єктивні дані — наскільки цей об’єкт пошкоджений в результаті удару. Йдеться про дорозвідку. А проводити її їм нічим, коли інфраструктурні об'єкти далеко від прикордоння або прифронтової зони. Якщо сталося щось у Селидовому або Краматорську, просто піднімають "Орлан" — одразу бачать картину. Вони вважають, якщо піднімуть "Геофізику", то зможуть як американці за допомогою безпілотників на великій висоті ходити та знімати необхідну інформацію".

Фокус раніше писав, 5 листопада у відкритому доступі з’явилось фото літака радянських часів М-55 на аеродромі "Раменское" під Москвою.

Більше читайте в матеріалі Фокусу "Космонавти-розвідники. Навіщо Росії літак-розвідник М-55, і що з ним не так".