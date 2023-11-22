Модернизация и навыки пилотирования: эксперт объяснил трудности с российским самолетом-разведчиком М-55

Пилоты, которые будут летать на М-55, должны иметь специальную подготовку — как для полетов в космос.

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Россия планирует использовать советский самолет М-55 для ведения разведки над территорией Украины. Об этом недавно заявила британская разведка. В комментарии Фокусу эксперт Михаил Жирохов объяснил, какие трудности будут возникать у россиян, говорится в материале "Космонавты-разведчики. Зачем России самолет-разведчик М-55, и что с ним не так".

Во-первых, он говорит, что самолет нужно модернизировать. А это сложно.

"Вряд ли его связали в одну сеть с другими самолетами, чтобы это был воздушный командный пункт. И вряд ли его вообще модернизировали, чтобы использовать как самостоятельную единицу. На нем позднесоветская авионика, которая по современным меркам, устарела. Это все равно, что сравнивать современные мобильные телефоны с образцами двадцатилетней давности. Поэтому и качество полученной информации будет непутевой", — говорит он.

Конечно, россияне могли установить на самолет качество примитивных китайских приборов. Но тогда речь идет о внесении изменений в конструкцию самолета — изменение параметров, характеристик, что осуществить не так просто. Нужно проводить новые испытания, чтобы вводить машину в эксплуатацию. На это надо потратить минимум полгода, а то и больше.

Во-вторых, пилоты, которые будут летать, должны иметь специальную подготовку — как для полетов в космос.

В советские времена такая была. Но сейчас наметьте самым молодым из тогда подготовленных пилотов уже много лет — вряд ли они могут летать. Возможно, нынешние пилоты могли проходить определенные экспресс-курсы. Специалист отмечает, в таких полетах ничего сложного нет — не надо использовать оружие, просто выйти на курс, наматывать круги. Основное — это физическое здоровье. Потому что такие полеты считаются на грани человеческих возможностей. Чтобы подниматься на такие высоты, надо иметь соответствующее здоровье, подготовку, надевать специальный костюм.

Напомним, ранее в открытом доступе появилось фото самолета советских времен М-55 на аэродроме "Раменское" под Москвой. А в разведке Британии сообщили о применении ВС РФ самолета А-50 для С-400.

Больше читайте в материале Фокуса "Космонавты-разведчики. Зачем России самолет-разведчик М-55, и что с ним не так".