Катар как переговорщик для Украины: эксперт рассказал об особенностях процесса

По словам директора Центра ближневосточных исследований Игоря Семиволоса, Катар может присоединиться к имплементации четвертого пункта Украинской формулы мира, которую представил президент Владимир Зеленский.

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Власти Катара могли бы присоединиться к возвращению всех пленных и депортированных, в том числе и детей. Об этом в комментарии Фокусу рассказал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

По его словам, пока неизвестно, успешной ли может быть эта операция, ведь Катар хоть и известен на Востоке как переговорщик, но европейские реалии другие.

"Катар — один из ключевых союзников Америки вне НАТО. На территории Катара расположена крупнейшая американская военная база. Руководство Катара довольно амбициозное — оно реально хочет влиять на события в регионе", — объясняет он.

Также эксперт добавил, что в значительной степени это связано с собственной безопасностью, потому что, по их мнению, именно такая активная позиция формирует пояс безопасности.

"Мол, чем больше союзников, контактов и взаимодействий, тем меньше шансов, что кто-то попытается, в первую очередь Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, навязать Катару какую-то свою волю. А они неоднократно пробовали это сделать", — объясняет Игорь Семиволос.

Катар пытается усилить свое влияние в мире благодаря посредническим функциям, в частности, за счет посредничества между Израилем и Хамасом. А также соглашаясь выполнять эту роль и в конфликте между Украиной и Россией, хотя бы в гуманитарной плоскости.

Напомним, ранее Катар помог вернуть в Украину четырех депортированных детей.

Больше читайте в материале Фокуса "Освобождение детей, пленных и развитие портов: почему Катар хочет стать посредником для Украины".