Катар як перемовник для України: експерт розповів про особливості процесу

За словами директора Центру близькосхідних досліджень Ігоря Семиволоса, Катар може долучитися до імплементації четвертого пункту Української формули миру, яку представив президент Володимир Зеленський.

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Влада Катару могла б приєднатися до повернення всіх полонених і депортованих, зокрема й дітей. Про це в коментарі Фокусу розповів директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

За його словами, поки що невідомо, чи успішною може бути ця операція, адже Катар хоч і відомий на Сході як перемовник, але європейські реалії інші.

"Катар — один із ключових союзників Америки поза НАТО. На території Катару розташована найбільша американська військова база. Керівництво Катару досить амбітне — воно реально хоче впливати на події в регіоні", — пояснює він.

Також експерт додав, що значною мірою це пов'язано з власною безпекою, бо, на їхню думку, саме така активна позиція формує пояс безпеки.

"Мовляв, що більше союзників, контактів і взаємодій, то менше шансів, що хтось спробує, насамперед Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати, нав'язати Катару якусь свою волю. А вони неодноразово пробували це зробити", — пояснює Ігор Семиволос.

Катар намагається посилити свій вплив у світі завдяки посередницьким функціям, зокрема, за рахунок посередництва між Ізраїлем і Хамасом. А також погоджуючись виконувати цю роль і в конфлікті між Україною та Росією, хоча б у гуманітарній площині.

Нагадаємо, раніше Катар допоміг повернути в Україну чотирьох депортованих дітей.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Звільнення дітей, полонених і розвиток портів: чому Катар хоче стати посередником для України".