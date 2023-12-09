Сам виноват: Байден спровоцировал раскол в Конгрессе из-за Украины, — NYT

Глава Белого дома решил "подсластить" республиканцев в вопросе по мексиканской границе, вызвав противоречия в рядах союзников-демократов. Таким образом Байден поставил себя в затруднительное положение.

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Президент США Джо Байден сам спровоцировал республиканцев на более жесткие требования по "украинскому вопросу" и вызвал раскол в рядах законодателей-демократов. И теперь военная поддержка Украины "висит на волоске". Об этом пишут журналисты New York Times.

Авторы материала напомнили, что в ноябре текущего года глава Белого дома направил в Конгресс просьбу о помощи Украине и Израилю, включив в нее просьбу о выделении дополнительных средств на обеспечение безопасности на границе с Мексикой. Таким образом Байден решил "подсластить" республиканцев и заручиться их поддержкой.

Однако такой политический маневр поставил американского президента в затруднительное положение. С одной стороны он спровоцировал требования республиканцев о широких изменениях в пограничной политике, с другой по этому же вопросу мнения его союзники разделились, так как многие демократы считают "пограничный вопрос" политической уязвимостью в преддверии 2024 года.

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Дальнейшие шаги Байдена подлили масла в огонь, поскольку он дал понять своим политическими оппонентам, что открыт для дальнейших переговоров с республиканцами Сената после того, как они заблокировали его законопроект о чрезвычайных расходах.

"Ему придется решить, как далеко можно зайти, уступая требованиям консерваторов и существенно сократить число мигрантов, допущенных в Соединенные Штаты пока рассматриваются их прошения о предоставлении убежища", — пишут обозреватели.

При этом сами республиканцы могут проголосовать за помощь Украине, если Байден согласиться на их условия по границе.

"Президент Соединенных Штатов должен принимать в этом участие. Все, кто стоит за мной, проголосуют за помощь Украине, если мы сможем правильно обустроить границу", — сказал республиканец Линдси Грэм.

Журналисты отмечают, что Белый дом готов усложнить получение убежища в США, но республиканцам этого недостаточно, и они требуют более жестких мер.

"В сложившейся тупиковой ситуации суть внешней политики Байдена — поддержка войны в Украине — висит на волоске", — пришли к выводу авторы материала.

Напомним, 7 декабря Белый дом в очередной раз призвал республиканцев в Конгрессе прекратить противодействие предложенному пакету, который предоставит десятки миллиардов долларов необходимой военной помощи Украине. По словам пресс-секретаря Карин Жан-Пьер, республиканцы готовы сделать Путину самый большой подарок, на который он мог надеяться.