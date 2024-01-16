Еврокомиссия поддалась "шантажу": евродепутаты будут голосовать за лишение Венгрии голоса

Большинство из депутатов Европарламента убеждено, что размораживание средств для Венгрии, несмотря на масштабную коррупцию в стране, провели не на основании объективных улучшений судебной системы и верховенства права.

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Европейские законодатели обвинили Еврокомиссию в том, что она поддалась на "шантаж" Венгрии, предоставив 10,2 миллиарда евро 13 декабря, и призвали Совет ЕС лишить страну права голоса. Об этом сообщает Euractiv.

Текст резолюции по Венгрии уже согласовали большинство политических групп Европейского парламента. Инициативой предложено призвать к лишению государства права голоса в Совете ЕС и требованием провести расследование факта размораживания Еврокомиссией 10 миллиардов евро для Будапешта в прошлом месяце.

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Даниэль Фрейнд, который является одним из ведущих участников переговоров по резолюции, назвал это сильным сигналом для Еврокомиссии. Евродепутат от "зеленых" подчеркнул, что "им это не сойдет с рук", если произойдет распределение миллиардов евро, чтобы избежать вето Венгрии. Большинство из европейских парламентариев убеждено, что размораживание средств реализовали не на основании объективных улучшений венгерской судебной системы и верховенства права.

По информации Euractiv, в финальном проекте резолюции могут также быть положения об объявлении вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен. Это, как говорится в сообщении, может произойти, если исполнительный орган ЕС разморозит дальнейшие средства для официального Будапешта.

"Урсула фон дер Ляйен позволила себя шантажировать Виктору Орбану и выпустила 10 миллиардов денег налогоплательщиков в Венгрию, несмотря на масштабную коррупцию в стране", — заявил евродепутат Мориц Кернер.

Лишение Венгрии права голоса в Евросовете: что известно

Петри Сарвамаа, депутат Европарламента от Финляндии, инициировал сбор подписей за то, чтобы забрать у Венгрии право голоса в Европейском совете. Он заявил, что именно действия Виктора Орбана спровоцировали блокаду работы Евросовета, поэтому его стоит лишить права голоса.

Он отметил, что в Европарламенте рассмотрят вопрос лишения Венгрии права голоса в Европейском совете. Ему удалось собрать 120 голосов своих коллег из разных партий и государств. Сарвамаа сообщил, что окончательную общую поддержку идеи петиции теперь необходимо как можно быстрее оценить. Это произойдет в зале пленарных заседаний Европарламента. Возможно, это произойдет уже на следующей неделе.

Напомним, 12 января The Financial Times сообщило, что Еврокомиссия может пойти на уступки Виктору Орбану ради помощи Украине. По данным журналистов, венгерский премьер может снять свое вето на финансирование в 50 миллиардов евро для Киева, если в следующем году этот вопрос будет пересмотрен. Источники утверждают, что политик может с этим согласиться.