Єврокомісія піддалася "шантажу": євродепутати голосуватимуть за позбавлення Угорщини голосу

Більшість з депутатів Європарламенту переконана, що розморожування коштів для Угорщини, попри масштабну корупцію в країні, провели не на підставі об'єктивних покращень судової системи та верховенства права.

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Європейські законодавці звинуватили Єврокомісію в тому, що вона піддалася на "шантаж" Угорщини, надавши 10,2 мільярди євро 13 грудня, та закликали Раду ЄС позбавити країну права голосу. Про це повідомляє Euractiv.

Текст резолюції щодо Угорщини вже узгодили більшість політичних груп Європейського парламенту. Ініціативою запропоновано закликати до позбавлення держави права голосу в Раді ЄС та вимогою провести розслідування факту розмороження Єврокомісією 10 мільярдів євро для Будапешта минулого місяця.

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Даніель Фрейнд, який є одним із провідних учасників перемовин щодо резолюції, назвав це сильним сигналом для Єврокомісії. Євродепутат від "зелених" наголосив, що "їм це не зійде з рук", якщо відбудеться розподілення мільярдів євро, щоб уникнути вето Угорщини. Більшість з європейських парламентарів переконана, що розморожування коштів реалізували не на підставі об'єктивних покращень угорської судової системи та верховенства права.

За інформацією Euractiv, у фінальному проєкті резолюції можуть також бути положення стосовно оголошення вотуму недовіри Урсулі фон дер Ляєн. Це, як йдеться у повідомленні, може відбутися, якщо виконавчий орган ЄС розморозить подальші кошти для офіційного Будапешта.

"Урсула фон дер Ляєн дозволила себе шантажувати Віктору Орбану та випустила 10 мільярдів грошей платників податків до Угорщини, попри масштабну корупцію в країні", – заявив євродепутат Моріц Кьорнер.

Позбавлення Угорщини права голосу в Єврораді: що відомо

Петрі Сарвамаа, депутат Європарламенту від Фінляндії, ініціював збір підписів за те, щоб забрати в Угорщини право голосу в Європейській раді. Він заявив, що саме дії Віктора Орбана спровокували блокаду роботи Євроради, тому його варто позбавити права голосу.

Він наголосив, що у Європарламенті розглянуть питання позбавлення Угорщини права голосу в Європейській раді. Йому вдалося зібрати 120 голосів своїх колег із різних партій і держав. Сарвамаа повідомив, що остаточну загальну підтримку ідеї петиції тепер необхідно якнайшвидше оцінити. Це відбудеться в залі пленарних засідань Європарламенту. Можливо, це станеться вже наступного тижня.

Нагадаємо, 12 січня The Financial Times повідомило, що Єврокомісія може піти на поступки Віктору Орбану заради допомоги Україні. За даними журналістів, угорський прем'єр може зняти своє вето на фінансування в 50 мільярдів євро для Києва, якщо наступного року це питання буде переглянуто. Джерела стверджують, що політик може з цим погодитися.