Кругом лес: невозможно взять под полный контроль границу Украины на севере, — эксперт

По словам Михаила Жирохова, после апреля 2022 года, когда оккупанты отошли от северных регионов Украины, полностью вернуть контроль над границей не вышло. Усложняется все тем, что местное население может намеренно или случайно помогать противнику.

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Украина не полностью контролирует северную границу в районе Черниговской и Сумской областей. Это трудно сделать из-за особенностей рельефа и отношения местных жителей. Об этом в комментарии Фокусу сказал военный эксперт Михаил Жирохов.

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По его словам, сложная ситуация фиксируется на участке, который контролируется Сумским пограничным отрядом. Сумские леса, которые переходят в брянские, не изменились со времен Второй мировой войны.

"Когда украинские силы обороны в апреле 2022 года вышли на государственную границу, они не смогли взять ее под полный контроль — некоторые участки до сих пор Украиной не контролируются. Прежде всего речь идет о местности, где сходятся три государства — Украина, Россия и Беларусь. Нельзя сказать, что это пограничье надежно контролировалось и до полномасштабного вторжения. И все потому, что там болотистая местность, есть реки, леса. Такой лес перекрыть невозможно. Можно зайти в него где-то в районе Добрянки, а выйти где-то под Гомелем", — говорит он.

Ситуация осложняется еще и тем, что местное население в приграничье не всегда адекватно оценивает ситуацию — случайно или намеренно помогает врагу.

Возможно, это происходит из-за того, что население на этом участке приграничья считалось пророссийским. Местные и до вторжения не верили, что нападение РФ может произойти. Это доказывают разговоры с гражданскими, изложенные в репортаже Фокуса в феврале 2022 года. Они тогда и сейчас часто смотрят не украинское телевидение, а российское или белорусское, как и слушают радио. И это имеет большое влияние. От военных в этих районах иногда приходилось слышать, что к ним относятся как к оккупантам. Они пытаются скрывать движения от местных, потому что если они увидят, то жди прилета.

Военные рассказывали Фокусу историю, как они стояли возле одного из населенных пунктов — в нем три дома, два забора, но по защитникам все время прилетало. Только людей переселили, обстрелы прекратились, но в небо поднялись дроны — россиянам нужна актуальная информация. До этого, очевидно, проблем не было.

Известно, что местные власти в Черниговской области призывают жителей переселяться вглубь области. Конечно, это происходит в первую очередь, чтобы сохранить жизнь людей, ведь территория обстреливается россиянами.

В некоторых селах на границе уже не осталось жителей. Например, в Новгород-Северском районе из четырех выехали все люди. Речь идет о Леоновке, Муравье, Красном Хуторе и Бучках.

Напомним, Украина строит вторую линию обороны на границах, а в объединенном пресс-центре Сил обороны Северного направления сообщают, что не видят признаков создания группировок российских захватчиков на северном направлении.

10 января около 5 утра между селами Гремячка и Леоновка, откуда до российской границы полкилометра, от огнестрельного ранения погиб 63-летний Виктор Тупица, водитель школьного автобуса в селе Костобобров.

Больше читайте в материале Фокуса "Угроза с Севера. Почему в украинском приграничье участились российские ДРГ".