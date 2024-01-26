Кругом ліс: неможливо взяти під повний контроль кордон України на півночі, — експерт

За словами Михайла Жирохова, після квітня 2022 року, коли окупанти відійшли від північних регіонів України, повністю повернути контроль над кордоном не вийшло. Ускладнюється все тим, що місцеве населення може навмисно або випадково допомагати противнику.

Related video

Україна не повністю контролює північний кордон у районі Чернігівської та Сумської областей. Це важко зробити через особливості рельєфу і ставлення місцевих жителів. Про це в коментарі Фокусу сказав військовий експерт Михайло Жирохов.

Важливо

Російські ДРГ на північному кордоні України: експерт назвав їхні цілі та завдання

За його словами, складна ситуація фіксується на ділянці, що контролюється Сумським прикордонним загоном. Сумські ліси, які переходять у брянські, не змінилися з часів Другої світової війни.

"Коли українські сили оборони у квітні 2022 року вийшли на державний кордон, вони не змогли взяти його під повний контроль — деякі ділянки досі Україною не контролюються. Насамперед ідеться про місцевість, де сходяться три держави — Україна, Росія та Білорусь. Не можна сказати, що це прикордоння надійно контролювалося і до повномасштабного вторгнення. І все тому, що там болотиста місцевість, є річки, ліси. Такий ліс перекрити неможливо. Можна зайти в нього десь у районі Добрянки, а вийти десь під Гомелем", — каже він.

Ситуація ускладнюється ще й тим, що місцеве населення в прикордонні не завжди адекватно оцінює ситуацію — випадково чи навмисно допомагає ворогові.

Можливо, це відбувається через те, що населення на цій ділянці прикордоння вважалося проросійським. Місцеві й до вторгнення не вірили, що напад РФ може статися. Це доводять розмови з цивільними, викладені в репортажі Фокуса в лютому 2022 року. Вони тоді й зараз часто дивляться не українське телебачення, а російське чи білоруське, як і слухають радіо. І це має великий вплив. Від військових у цих районах іноді доводилося чути, що до них ставляться як до окупантів. Вони намагаються приховувати рухи від місцевих, бо якщо вони побачать, то чекай прильоту.

Військові розповідали Фокусу історію, як вони стояли біля одного з населених пунктів — у ньому три будинки, два паркани, але по захисниках весь час прилітало. Щойно людей переселили, обстріли припинилися, але в небо піднялися дрони — росіянам потрібна актуальна інформація. До цього, очевидно, проблем не було.

Відомо, що місцева влада в Чернігівській області закликає жителів переселятися вглиб області. Звісно, це відбувається насамперед, щоб зберегти життя людей, адже територія обстрілюється росіянами.

У деяких селах на кордоні вже не залишилося жителів. Наприклад, у Новгород-Сіверському районі з чотирьох виїхали всі люди. Йдеться про Леонівку, Мурав'я, Червоний Хутір і Бучки.

Нагадаємо, Україна будує другу лінію оборони на кордонах, а в об'єднаному пресцентрі Сил оборони Північного напрямку повідомляють, що не бачать ознак створення угруповань російських загарбників на північному напрямку.

10 січня близько 5-ї ранку між селами Грем'ячка та Леонівка, звідки до російського кордону пів кілометра, від вогнепального поранення загинув 63-річний Віктор Тупиця, водій шкільного автобуса в селі Костобобрів.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Загроза з Півночі. Чому в українському прикордонні почастішали російські ДРГ".