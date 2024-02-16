"Пора покончить": Кулеба после смерти Навального призвал мир обеспечить поражение РФ

Глава МИД Украины напомнил, что оппозиционный политик — не первый критик режима Кремля, с которым поквитался Владимир Путин. При этом мировые лидеры продолжали сотрудничать с российским президентом.

Related video

16 февраля появилась новость о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный мог умереть в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в социальной сети Х отреагировал и призвал мир действовать.

По его словам, российский президент Владимир Путин продолжает открыто убивать своих критиков, ведь ему это постоянно сходит с рук. Несмотря на осуждение со стороны мировых лидеров, они продолжали с ним сотрудничать.

"Политковская, Литвиненко, Магнитский, Немцов, Навальный — это лишь некоторые из самых известных имен в длинном списке критиков (кремлевского режима — ред.), убитых Путиным. После каждого убийства была волна возмущения, но в конце концов Путину это сходило с рук, и мировые лидеры снова жали ему руку. Это побудило его продолжать убивать людей", — заявил Дмитрий Кулеба.

Отдельно глава МИД добавил, что несмотря на действия главы Кремля, некоторые продолжают делать заявления о том, что Владимир Путин должен быть "услышан" и с ним все еще можно будет договориться.

В реальности это совсем не так, пишет украинский дипломат, и пришло время предпринимать более решительные действия.

"Пора покончить с наивностью. Прежде чем начнется любое значимое взаимодействие с Москвой, Россия должна потерпеть поражение в Украине, а Путин должен наконец извлечь урок", — подытожил Дмитрий Кулеба.

Напомним, 16 февраля про смерть российского оппозиционера сообщили в управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ. 47-летнему политику, который уже несколько лет находится в заключении, якобы стало плохо после прогулки и он потерял сознание. Предварительно, у него мог оторваться тромб.