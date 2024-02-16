"Пора покінчити": Кулеба після смерті Навального закликав світ забезпечити поразку РФ

Глава МЗС України нагадав, що опозиційний політик — не перший критик режиму Кремля, з яким поквитався Володимир Путін. Водночас світові лідери продовжували співпрацювати з російським президентом.

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16 лютого з'явилася новина про те, що російський опозиціонер Олексій Навальний міг померти у виправній колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба на своїй сторінці в соціальній мережі Х відреагував і закликав світ діяти.

За його словами, російський президент Володимир Путін продовжує відкрито вбивати своїх критиків, адже йому це постійно сходить з рук. Попри засудження з боку світових лідерів, вони продовжували з ним співпрацювати.

"Політковська, Литвиненко, Магнітський, Нємцов, Навальний — це лише деякі з найвідоміших імен у довгому списку критиків (кремлівського режиму — ред.), убитих Путіним. Після кожного вбивства була хвиля обурення, але врешті-решт Путіну це сходило з рук, і світові лідери знову тиснули йому руку. Це спонукало його продовжувати вбивати людей", — заявив Дмитро Кулеба.

Окремо глава МЗС додав, що незважаючи на дії очільника Кремля, дехто продовжує робити заяви про те, що Володимир Путін має бути "почутий" і з ним усе ще можна буде домовитися.

У реальності це зовсім не так, пише український дипломат, і настав час робити більш рішучі дії.

"Пора покінчити з наївністю. Перш ніж почнеться будь-яка значуща взаємодія з Москвою, Росія має зазнати поразки в Україні, а Путін має нарешті винести урок", — підсумував Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, 16 лютого про смерть російського опозиціонера повідомили в управлінні Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) РФ. 47-річному політику, який уже кілька років перебуває в ув'язненні, нібито стало погано після прогулянки і він знепритомнів. Попередньо, у нього міг відірватися тромб.