"Путин — неадекватный человек": Зеленский отреагировал на удары РФ по кортежу в Одессе (видео)

Глава Кремля имеет целью уничтожить Украину и все живое на ее территории, пояснил президент Украины журналистам из французских медиа.

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Об истинных намерениях президента РФ Владимира Путина свидетельствуют события в Одессе, когда баллистическая ракета "Искандер" взорвалась в 500 м от президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Глава Кремля является "неадекватным человеком". О планах Путина и возможности мирных переговоров Зеленский рассказал во время интервью журналистам BFM TV и Le Monde, опубликованном в Youtube-канале политика.

Журналисты поинтересовались у украинского президента, какой была цель Путина во время удара по Одессе в частности и во время нападения на Украину в целом. Зеленский объяснил, что никакого значения не имеют желания или нежелания Путина его ликвидировать. Зато глава России имеет целью уничтожение всего украинского государства.

"Цели у него неизменны — это разрушение всего нашего государства, разрушение нашей Независимости. Самое главное — чтобы государство не выжило. А хотел он стрелять по мне или была у него другая цель, я считаю, не имеет значения".

Подобные намерения главы Кремля свидетельствуют о том, что он "нездоровый" и "неадекватный" человек, заявил Зеленский.

"Я считаю, что [он — ред.] просто нездоровый человек. И поэтому, когда вы говорите, какие цели у Путина, то он неадекватный человек: первая цель — разрушение любым методом Украины и всего живого в Украине".

Заявления Зеленского французским журналистам — детали

Президент Украины объяснил, как нужно относиться к предложениям переговоров, которые прозвучали, например, из уст Папы Римского. Россия использует перемирие для того, чтобы восстановить силы для продолжения войны, подчеркнул политик. У РФ было сотни возможностей достичь мира — например, переговоры в Нормандском формате, Минские соглашения и т.д. — но все попытки заканчивались ничем.

"Его не интересует никакие переговоры и формат диалога: в порту Одессы он это уже продемонстрировал. Было большое количество различных встреч, около 200, более сотни. Для Путина эта пауза как кислород. Эта пауза — это не мирные переговоры, это для него дополнительное время для восстановления боеспособности своей армии, которая сегодня в сложном положении".

Отметим, Папа Римский ранее заявил, что Украина могла бы учесть потери в войне и согласиться на капитуляцию. Впоследствии пресс-служба Ватикана заверила, что слова понтифика неверно поняли — на самом деле, он повторил вопрос журналиста, а сам имел в виду другое.

Между тем с инициативой о мирных переговорах выступили ряд других сторонников Кремля. Например, соответствующие заявления прозвучали от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Также мировой тур совершил представитель Китая: он побывал в Москве, Киеве, ЕС и общался по поводу российско-украинской войны.

Напоминаем, президент Франции Эмманюэль Макрон в начале марта заявил, что армии стран-членов НАТО могут действовать на территории Украины. После этого российские политики вновь начали угрожать атомной войной, а Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что ВСУ не получат дальнобойные ракеты Taurus.