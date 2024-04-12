"Европа должна будет мобилизоваться": Украине нужно выделить 50 млрд евро, — Макрон

По словам президента Франции, ситуация в Украине напрямую влияет на безопасность в странах Европейского Союза.

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Страны Европы должны будут предоставить Украине 50 миллиардов евро помощи в рамках программы Ukraine Facility. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время открытия порохового завода во французском Бержераке, передает BFMTV.

По его словам, деньги необходимо дать украинцам, так как США задерживают помощь.

"Если финансирования от США не будет, Европа должна будет мобилизоваться и построить новые финансовые инструменты", — сказал французский лидер.

Он также заявил, что Европа не может бросить Украину, ведь страна находится не так недалеко от Франции. Ее безопасность – это безопасность Европы.

"Мы не можем бросить Украину. Потому что Украина — это в 1500 км отсюда. То есть это означает, что это наша личная безопасность, это возможность для Европы быть в мире", — сказал Макрон.

Эмманюэль Макрон о помощи Украине (смотреть с 09:30)

Напомним, глава "Центра анализа и стратегий" Игорь Чаленко рассказал Фокусу, что президент Франции Эмманюэль Макрон пытается разыскать путь к европейскому лидерству, но не с точки зрения главы страны. По его словам, Все его заявления о возможности введения французского контингента демонстрируют, что у Кремля появилась действительно мощная сила противостояния в Европе.

Также сообщалось, что в Евросоюзе придумали, как будут торговать с Украиной. Нынешний льготный режим с Украиной истекает 5 июня 2024 года, но новое соглашение позволит его продлить до 2025 года.