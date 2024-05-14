Секретный план Трампа по Украине: почему политик не поможет Киеву, несмотря на обещания (видео)

Подавляющее большинство людей не верят в слова Дональда Трампа относительно Украины, ведь знают, что он плохо относится к Киеву. По мнению общественного и политического деятеля из США Юрия Рашкина, политик начал говорить о вторжении ВС РФ, ведь дела у него плохи.

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Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что после того, как вернет себе лидерство, сможет быстро прекратить российско-украинскую войну. Общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин в комментарии "24 Каналу" заявил, что Трамп плохо относится к Киеву.

Он считает, что есть 30% людей, которые убеждены, что Дональд Трамп может быстро закончить войну в Украине, это его база, которая ему доверяет. Однако подавляющее большинство лиц считают, что несмотря на его слова, он плохо относится к Киеву. По мнению Рашкина, у Трампа нет секретного плана по Украине, зато политик чувствует, что все идет не так гладко, как хотелось бы.

"Трамп не впервые нам врет, и мы знаем, чего на самом деле стоят его слова. Ведь он говорил, что не даст ни цента Украине. Если он станет президентом, то отдаст России Крым и Донбасс, а Украине вообще не будет оказывать никакой помощи", — сказал Юрий Рашкин.

Он отметил, что после этого нельзя заявлять, что американский политик может иметь хорошее отношение к Украине. Он начал говорить о войне, ведь понимает, что дела плохие, а люди хотят обсуждения. По словам Юрия Рашкина, Трамп действительно плохо относится к Украине и не будет помогать ей.

Отметим, что в апреле президент Владимир Зеленский прокомментировал мирный план Трампа и отметил, что идея отдать свои территории России "очень примитивная".

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Напомним, 9 мая в СМИ сообщили, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре, он вряд ли полностью откажется от Украины. По мнению политика, войну можно закончить за 24 часа путем переговоров.

4 мая в СМИ отметили, что Трамп якобы разработал детальный план мира по завершению войны в Украине. Сам документ якобы держат в секрете до выборов.