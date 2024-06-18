Большое испытание для Байдена: почему для Украины важен будущий саммит НАТО, — WP

По словам журналистов, Белый дом ясно дал понять, что хочет свести к минимуму разговоры на саммите о перспективах членства Украины в НАТО.

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Президент США Джо Байден встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в понедельник 17 июня. Лидеры готовятся к потенциально непростому саммиту НАТО в следующем месяце. Об этом пишет издание Washington Post.

По словам журналистов, Байден сделал поддержку международных альянсов центральным элементом своей внешней политики. Теперь чиновники Белого дома ожидают давления со стороны иностранных лидеров, намеревающихся дать Украине "зеленый свет" для более агрессивного ответного удара по России.

Издание пишет, что саммит станет большим испытанием для Байдена, поскольку многие союзники недовольны его нежеланием разрешать Украине атаковать цели на территории России. Правда, ситуация может измениться из-за выборов в Европе. К примеру, президент Франции Эммануэль Макрон, ведущий сторонник дальнейшего расширения прав и возможностей Украины, может быть значительно ослаблен парламентскими выборами.

Сообщается, что Великобритания также собирается провести выборы менее чем за неделю до начала саммита. Новое правительство вряд ли будет проводить кардинально другую политику в отношении Украины, но новый премьер-министр, возможно, не будет готов немедленно оказать давление на Байдена.

"Страны, которые, скорее всего, будут упорно добиваться большего в отношении Украины, будут значительно ослаблены из-за европейских выборов", — сказал посол США в НАТО при президенте Бараке Обаме Иво Даалдер.

В материале говорится, что, несмотря на действия для поддержки Киева, Белый дом ясно дал понять, что хочет свести к минимуму разговоры на саммите о перспективах членства Украины в НАТО.

Напомним, глава МИД Швейцарии назвал возможные сроки второго саммита мира. Украина уже готовится ко второму Саммиту мира, который, по словам Владимира Зеленского, откроет путь к завершению войны. Президент уверен, что на подготовку мероприятия уйдут месяцы, а не годы.