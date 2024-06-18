Велике випробування для Байдена: чому для України важливий майбутній саміт НАТО, — WP

За словами журналістів, Білий дім ясно дав зрозуміти, що хоче звести до мінімуму розмови на саміті про перспективи членства України в НАТО.

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Президент США Джо Байден зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у понеділок 17 червня. Лідери готуються до потенційно непростого саміту НАТО наступного місяця. Про це пише видання Washington Post.

За словами журналістів, Байден зробив підтримку міжнародних альянсів центральним елементом своєї зовнішньої політики. Тепер чиновники Білого дому очікують тиску з боку іноземних лідерів, які мають намір дати Україні "зелене світло" для більш агресивного удару у відповідь по Росії.

Видання пише, що саміт стане великим випробуванням для Байдена, оскільки багато союзників незадоволені його небажанням дозволяти Україні атакувати цілі на території Росії. Щоправда, ситуація може змінитися через вибори в Європі. Наприклад, президент Франції Еммануель Макрон, провідний прихильник подальшого розширення прав і можливостей України, може бути значно ослаблений парламентськими виборами.

Повідомляється, що Велика Британія також збирається провести вибори менш ніж за тиждень до початку саміту. Новий уряд навряд чи проводитиме кардинально іншу політику щодо України, але новий прем'єр-міністр, можливо, не буде готовий негайно чинити тиск на Байдена.

"Країни, які, найімовірніше, наполегливо домагатимуться більшого щодо України, будуть значно ослаблені через європейські вибори", — сказав посол США в НАТО за президента Барака Обами Іво Даалдер.

У матеріалі йдеться, що, незважаючи на дії для підтримки Києва, Білий дім ясно дав зрозуміти, що хоче звести до мінімуму розмови на саміті про перспективи членства України в НАТО.

Нагадаємо, глава МЗС Швейцарії назвав можливі терміни другого саміту миру. Україна вже готується до другого Саміту миру, який, за словами Володимира Зеленського, відкриє шлях до завершення війни. Президент упевнений, що на підготовку заходу підуть місяці, а не роки.