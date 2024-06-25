"Не поддерживаем никаких связей с Тищенко": в "Слуге народа" отреагировали на скандал с нардепом

Пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук отметила, что Николая Тищенко исключили из состава как партии, так и фракции более года назад.

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Народный депутат Николай Тищенко не является членом партии "Слуга народа" и одноименной фракции в Верховной Раде Украины. Об этом напомнила пресс-секретарь "Слуги народа" в парламенте Юлия Палийчук.

Тищенко исключили как из партии, так и из фракции еще 27 января 2023 года.

"С тех пор фракция не поддерживает никаких связей с Тищенко. С января прошлого года он является внефракционным и несет личную ответственность за свои действия и высказывания", — отметила Палийчук.

За что Тищенко исключили из "Слуги народа"

27 января 2023 года депутата Верховной Рады от "Слуги народа" Николая Тищенко исключили из состава партии и фракции и лишили должности заместителя председателя. Политическая сила конкретных причин увольнения Тищенко не назвала. Однако известно, что это произошло после путешествия парламентария в Таиланд.

Пресс-служба посольства Украины в Таиланде сообщила о том, что 27 января в отеле Novotel в Бангкоке запланирована встреча Тищенко с представителями украинской общины для "обсуждения вопросов улучшения взаимодействия".

Тищенко и избиение военного в Днепре

Напомним, 20 июня в Днепре люди в камуфлированной одежде, которые сопровождали народного депутата Николая Тищенко, напали на бывшего военного и бойца спецподразделения KRAKEN Дмитрия "Сына" Павлова.

Тищенко заявил, что Тищенко объяснил, что приехал в Днепр "бороться с нелегальными офисами и ботофермами". Конфликт назвал спровоцированным самим Павловым. А также обвинил экс-военного в причастности к преступным группировкам.

Полиция открыла два уголовных производства по статьям умышленное легкое телесное повреждение и незаконное лишение свободы.

На инцидент отреагировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, который является кумом Тищенко. Он заявил, что поведение нардепа является "абсолютно позорным и ему нет оправданий".

25 июня ГБР провело обыски в квартире парламентария и вручило ему подозрение по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре.

Тищенко во время следственных действий разбил свой телефон, впрочем, в ГБР заверили, что данные с гаджета смогут восстановить. Пресс-секретарь по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян не исключила объявления нардепу новых подозрений.