"Не підтримуємо жодних зв'язків з Тищенком": у "Слузі народу" відреагували на скандал з нардепом

Речниця політсили Юлія Палійчук зазначила, що Миколу Тищенка виключили зі складу як партії, так і фракції понад рік тому.

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Народний депутат Микола Тищенко не є членом партії "Слуга народу" і однойменної фракції у Верховній Раді України. Про це нагадала речниця "Слуги народу" у парламенті Юлія Палійчук.

Тищенка виключили як з партії, так і з фракції ще 27 січня 2023 року.

"З того часу фракція не підтримує жодних звʼязків з Тищенком. З січня минулого року він є позафракційним і несе особисту відповідальність за свої дії та висловлювання", — зазначила Палійчук.

За що Тищенка виключили зі "Слуги народу"

27 січня 2023 року депутата Верховної Ради від "Слуги народу" Миколу Тищенка виключили зі складу партії та фракції та позбавили посади заступника голови. Політична сила конкретних причин звільнення Тищенка не назвала. Проте відомо, що це сталося після подорожі парламентаря до Таїланду.

Пресслужба посольства України в Таїланді повідомила про те, що 27 січня в готелі Novotel у Бангкоку запланована зустріч Тищенка з представниками української громади для "обговорення питань покращення взаємодії".

Тищенко і побиття військового у Дніпрі

Нагадаємо, 20 червня у Дніпрі люди у камуфльованому одязі, які супроводжували народного депутата Миколу Тищенка, напали на колишнього військового і бійця спецпідрозділу KRAKEN Дмитра "Сина" Павлова.

Тищенко заявив, що Тищенко пояснив, що приїхав у Дніпро "боротися з нелегальними офісами та ботофермами". Конфлікт назвав спровокованим самим Павловим. А також звинуватив ексвійськового у причетності до злочинних угруповань.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за статтями умисне легке тілесне ушкодження та незаконне позбавлення волі.

На інцидент відреагував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, який є кумом Тищенка. Він заявив, що поведінка нардепа є "абсолютно ганебною і їй немає виправдань".

25 червня ДБР провело обшуки в помешканні парламентаря і вручило йому підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

Тищенко під час слідчих дій розбив свій телефон, утім у ДБР запевнили, що дані з гаджета зможуть відновити. Речниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян не виключила оголошення нардепу нових підозр.