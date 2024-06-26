Лишить Тищенко мандата нардепа: петиция менее чем за сутки собрала необходимые 25 000 подписей

Автор электронного обращения указал, что Николая Тищенко нужно лишить статуса народного избранника из-за "его аморального поведения, рэкета и злоупотребления служебным положением".

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Электронная петиция о лишении полномочий народного депутата Украины Николая Тищенко меньше чем за сутки собрала более 25 000 необходимых подписей. Это следует из карточки петиции на сайте Верховной Рады.

Автором петиции указан Шевердеев Андрей Иванович, а датой начала сбора подписей — 24 июня 2024 года.

В то же время датой окончания сбора подписей также является 24 июня 2024 года. Таким образом меньше, чем за сутки электронная петиция о лишении Николая Тищенко мандата народного депутата собрала 26 139 подписей.

Для того, чтобы петицию рассмотрели достаточно было собрать 25 000 подписей в течение 90 дней.

В тексте самого электронного обращения указано, что Тищенко нужно лишить статуса народного избранника из-за "его аморального поведения, рейдерства, рэкета, злоупотребления служебным положением и превышения полномочий".

"Инициатива граждан Украины требует немедленного рассмотрения. Информируем вас о систематических нарушениях, которые совершает депутат. Действия указанного депутата наносят ущерб имиджу нашей страны. Акцентируем внимание на необходимости лишения его полномочий", — говорится в тексте петиции.

Электронная петиция о лишении Тищенко мандата нардепа лишила его мандата Фото: Скриншот

Теперь у Верховной Рады есть 10 рабочих дней для предоставления ответа на петицию.

Тищенко в центре скандала, что известно

20 июня в сети опубликовали кадры, на которых люди в военной форме надели на мужчину наручники и начали его бить. Сообщалось, что нападавшими были охранники депутата Николая Тищенко, а пострадавшим — доброволец Дмитрий Павлов с позывным "Сын", который служил в спецподразделении KRAKEN.

Сам Тищенко заявлял, что приехал в Днепр для "борьбы с нелегальными офисами и ботофермами". Между тем полиция возбудила два дела, отметив, что "неизвестные лица в камуфлированной одежде и балаклавах нанесли 33-летнему мужчине телесные повреждения и незаконно удерживали его".

25 июня в ГБР сообщили, что к Тищенко пришли с обыском. Также нардепу объявили о подозрении в незаконном лишении свободы или похищении. Политик заявил, что на него давят неназванные коррупционеры, а он защищает полицейского.

Вечером 25 июня Печерский районный суд Киева избрал Тищенко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Кроме того, нардепу надели на ногу электронный браслет.

Напомним, 26 июня в Офисе генерального прокурора объяснили, чтобы одеть электронный браслет на Николая Тищенко, ушло некоторое время, чтобы оформить бумаги.