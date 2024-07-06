"Я объединил 50 стран, чтобы помочь Украине": Байден заявил, что это он остановил Путина

Американский лидер также заверил, что способен победить Дональда Трампа на выборах и управлять США второй президентский срок.

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Президент США Джо Байден заявил, что это он остановил президента РФ Владимира Путина, когда объединил 50 государств мира, чтобы помочь Украине противостоять российским оккупантам. Об этом Байден заявил в интервью ABC News.

"Я тот парень, который сплотил НАТО. Никто не думал, что я могу его расширить. Я тот парень, который остановил Путина. Никто не думал, что это может произойти. Я тот парень, который вместе с AUKUS разработал южно-тихоокеанскую инициативу. Я тот парень, который объединил 50 стран — не только в Европе, но и за ее пределами, чтобы помочь Украине", — сказал Байден.

Он заверил, что способен победить Дональда Трампа на выборах и управлять США второй президентский срок.

"Я бы не баллотировался, если бы не думал, что это так", — отметил Байден.

Американский лидер также назвал свое выступление на дебатах "отдельным плохим эпизодом", а не отражением своего общего состояния здоровья.

"Я просто был истощен, я не прислушивался к своим инстинктам", — пояснил Байден.

Президент США рассказал, что чувствовал себя плохо и даже сделал тест на COVID, который оказался отрицательным. Баден имел "просто очень сильную простуду".

Напомним, 28 июня The New York Times обнародовала материал, в котором говорилось о том, что после дебатов демократы заговорили о замене Байдена на выборах президента.

2 июля издание Politico со ссылкой на собственные источники сообщило, что после дебатов Байден прошел медобследование и чувствует себя хорошо.