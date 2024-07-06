"Я об'єднав 50 країн, щоб допомогти Україні": Байден заявив, що це він зупинив Путіна

Американський лідер також запевнив, що спроможний перемогти Дональда Трампа на виборах та керувати США другий президентський термін.

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Президент США Джо Байден заявив, що це він зупинив президента РФ Володимира Путіна, коли об'єднав 50 держав світу, щоб допомогти Україні протистояти російським окупантам. Про це Байден заявив в інтерв'ю ABC News.

"Я той хлопець, який згуртував НАТО. Ніхто не думав, що я можу його розширити. Я той хлопець, який зупинив Путіна. Ніхто не думав, що це може статися. Я той хлопець, який разом з AUKUS розробив південно-тихоокеанську ініціативу. Я той хлопець, який об'єднав 50 країн — не лише у Європі, а й за її межами, аби допомогти Україні", — сказав Байден.

Він запевнив, що спроможний перемогти Дональда Трампа на виборах та керувати США другий президентський термін.

"Я б не балотувався, якби не думав, що це так", — зазначив Байден.

Американський лідер також назвав свій виступ на дебатах "окремим поганим епізодом", а не відображенням свого загального стану здоров’я.

"Я просто був виснажений, я не прислухався до своїх інстинктів", — пояснив Байден.

Президент США розповів, що почував себе погано і навіть зробив тест на COVID, який виявився негативним. Баден мав "просто дуже сильну застуду".

Нагадаємо, 28 червня The New York Times оприлюднила матеріал, в якому йшлося про те, що після дебатів демократи заговорили про заміну Байдена на виборах президента.

2 липня видання Politico з посиланням на власні джерела повідомило, що після дебатів Байден пройшов медобстеження та почувається добре.