Страх радикальных решений. Почему Соединенные Штаты избегают решительных шагов по поддержке Украины

9-11 июля президент США Джо Байден принимает лидеров стран-членов НАТО на юбилейном 75 саммите Альянса. На мероприятиях также будет присутствовать Владимир Зеленский, ведь поддержка Украины станет одним из ключевых вопросов повестки дня. Будут ли США держать лидерство в этом направлении до окончания президентских выборов, выяснял Фокус.

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Юбилейный саммит НАТО начался 9 июля в Вашингтоне, где 75 лет назад было официально принято решение о формировании западного военного блока. Помимо подведения итогов семи с половиной десятилетий существования Альянса, союзники также намерены очертить планы на будущее.

Принимать в американской столице лидеров стран НАТО будет президент США Джо Байден. Но партнеры, которые, по данным западных СМИ, все меньше верят в его победу на предстоящих президентских выборах, собираются вести переговоры, исходя из вероятности возвращения в Белый дом республиканца Дональда Трампа.

Юбилейный саммит НАТО начался 9 июля в Вашингтоне Фото: Getty Images

Схема Столтенберга "подвигает" США и находит поддержку в НАТО

На саммите, который продлится до 11 июля включительно, партнеры планируют обсудить расширение зоны влияния НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для этого в Вашингтон пригласили лидеров Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи.

Также одним из глобальных пунктов повестки дня саммита станет помощь Украине. И здесь союзникам, пожалуй, придется сложнее всего. Дональд Трамп за время предвыборной кампании зарекомендовал себя убежденным сторонником прекращения конфликта, которому обещал положить конец "за 24 часа". Также он заявлял и о намерении прекратить финансирование Киева.

Между тем до сих пор США играли ключевую роль в распределении военной помощи Украине. В частности, под руководством главы Пентагона Ллойда Остина с начала полномасштабной войны состоялось уже 23 заседания контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", а на США в 2023 году приходилось около 40% всей помощи Киеву.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг наработал схему, которая должна на всякий случай обезопасить поставки Украине Фото: Getty Images

Учитывая возможные изменения в Белом доме, генсек Альянса Йенс Столтенберг наработал схему, которая должна на всякий случай обезопасить поставки Украине. В частности, генсек Альянса предложил союзникам взять на себя обязательства в 2025 году предоставить Киеву вооружений не менее чем на $40 млрд. Кроме того, функции распределителя поставок было предложено передать от США к НАТО.

Оба предложения будут обсуждаться на нынешнем саммите в Вашингтоне и потребуют окончательного согласования, хотя, по данным Reuters, большинство партнеров уже поддержали инициативы господина Столтенберга.

Между тем эксперты, с которыми пообщался Фокус, убеждены, что до выборов президента США 5 ноября Администрация Байдена в плане поддержки Украины будет проводить достаточно гибкую политику, которая будет учитывать электоральные риски.

Почему Белый дом в поддержке Украины не будет делать решительных шагов

"Прежде всего, не следует забывать, что помощь США выделена Украине до конца текущего года. И здесь главный вопрос заключается в том, чтобы по максимуму эту помощь выбрать с тем, чтобы она потом не была списана. А это станет проблемой сразу после президентских выборов в Штатах, потому что финансовый год там заканчивается раньше, чем у нас. Поэтому, я думаю, что ключевое, на чем должен сосредоточиться Белый дом — передать без проволочек эти средства Украине в виде боеприпасов, военной техники и тому подобное. Байден, кстати, буквально вчера заявил, что будет принято какое-то дополнительное решение по противовоздушной обороне для Украины. Скорее всего, речь пойдет о новых Patriot, которые собственно будут передавать Соединенные Штаты", — отмечает в разговоре с Фокусом политолог Игорь Рейтерович.

Джо Байден заявил, что будет принято какое-то дополнительное решение по противовоздушной обороне для Украины Фото: Getty Images

Наряду с тем, каких-то новых и кардинальных шагов Администрации Байдена, по мнению эксперта, до выборов в США мы не увидим, поскольку у Белого дома есть определенная политика, которой он достаточно жестко придерживается.

"Весьма показательным моментом в этом контексте является тот факт, что даже на фоне обстрелов детской больницы "Охматдет" Соединенные Штаты не собираются менять свое разрешение по нанесению ударов по территории Российской Федерации. То есть, они не увеличивают территорию, по которой можно бить. Скорее всего, подобная позиция, кроме определенных моментов, связанных непосредственно с саммитом НАТО, будет сохраняться и в дальнейшем. Администрация Байдена с головой погрузилась в выборы и по вопросам российско-украинской войны они решили не делать каких-то резких шагов, а оставить все как есть, ничего не меняя, чтобы не навредить себе с электоральной точки зрения. Поэтому Белый дом будет продолжать, скажем так, плыть по течению", — подчеркивает политолог.

Отвечая на вопрос Фокуса о том, насколько, с учетом специфики момента, целесообразно проводить Саммит мира-2 до президентских выборов в США, о чем The Guardian заявил министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Касис, Игорь Рейтерович подчеркнул: "У меня есть определенные сомнения, что очередной Саммит мира может состояться до 5 ноября, то есть до президентских выборов в США, ведь мы не видим сейчас каких-то активных движений по избранию страны, которая будет принимать это международное мероприятие, подготовку к которому нужно начинать уже сегодня. Однозначно можно сказать, что вопросы, которые будет выносить Украина, точно будут согласованы с нашими ключевыми партнерами и союзниками, поэтому по меньшей мере публично будут поддерживаться Вашингтоном".

Следует ли ожидать радикальных решений по поддержке в противостоянии агрессору

В том, что Администрация Джо Байдена пока только пытается выстроить стратегию поведения в отношении Украины в предвыборный период, убежден политолог Максим Джигун.

На мероприятиях присутствует Владимир Зеленский Фото: Getty Images

"Белый дом будет с одной стороны демонстрировать желание решить внутренние американские проблемы вроде безработицы, инфляции и тому подобное. С другой же стороны, у Байдена будут стараться не отпускать темы международной политики настолько далеко, чтобы их мог перехватить Трамп, который не чурается делать острые и часто очень противоречивые заявления в отношении того же Путина. Но как бы там ни было, я очень сомневаюсь, что Соединенные Штаты будут готовы к радикальным шагам в вопросах усиления поддержки Украины", — подчеркивает политолог в разговоре с Фокусом.

По мнению Максима Джигуна, желание США скорее будет заключаться в том, чтобы ситуация на украинском фронте накануне их выборов радикально не изменилась .

"То ли переход России в сверхактивную атаку и отражение значительных украинских территорий, то ли непредсказуемость Путина в случае деоккупации Украиной своих земель в ближайшие месяцы — все это в понимании Белого дома являются факторами нестабильности, которые одинаково будут бить по позициям Байдена. Поэтому еще раз подчеркиваю: радикального изменения риторики и тем более действий, ожидать от Соединенных Штатов не стоит", — акцентирует эксперт.

По его словам, если бы Байден был готов к тому, чтобы за счет усиления Украины "выезжать" на избирательной кампании, то мы бы на саммите НАТО в Вашингтоне слышали бы, например, о готовности отсроченно пригласить Украину в Североатлантический Альянс.

Это, отмечает Максим Джигун, был бы чисто политический, но чрезвычайно символический и важный шаг, но мы его не увидим из-за неготовности Джо Байдена переходить сейчас к более решительным действиям в плане поддержки Украины.

Он отметил: США в вопросе завершения войны по формуле, которую предлагает Украина, играют конструктивную, но не слишком активную роль.