США, Евросоюз и еще ряд стран одобрили Украинский договор: что он предусматривает

Страны-подписанты обязались "быстро и коллективно" собраться на высшем уровне, если Россия нападет снова на Украину после завершения войны, которая сейчас продолжается.

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США, Канада, Япония и ряд Европейский государств одобрили Украинский договор, который направлен на удовлетворение украинских потребностей в оборонной и военной сфере. Текст документа обнародован на сайте Европейской комиссии.

"Сегодня мы объявляем о заключении Договора с Украиной с целью координации и ускорения наших коллективных усилий, направленных на удовлетворение всеобъемлющих потребностей Украины в сфере безопасности", — говорится в тексте.

Подписанты Украинского договора обязались:

поддерживать насущные потребности Украины в сфере обороны и безопасности (предоставление современной военной техники, обучение военных, экономическая поддержка);

ускорить усилия по развитию будущих Вооруженных Сил Украины. В частности, в течение 6 месяцев страны, которые одобрили Украинский договор должны созвать совещания на уровне министров обороны для рассмотрения и утверждения дорожных карт по развитию будущих Вооруженных Сил до 2027 года, в координации с НАТО и Миссией ЕС в Украине;

в случае будущего вооруженного нападения России на Украину после завершения нынешних боевых действий, быстро и коллективно собраться на высшем уровне для определения соответствующих следующих шагов в поддержку Украины при осуществлении ею своего права на самооборону, закрепленного в статье 51 Устава ООН, включая предоставление быстрой и устойчивой помощи в сфере безопасности и наложение на Россию экономических и других санкций.

"Мы намерены придерживаться этих обязательств с непоколебимой решимостью, используя многостороннюю архитектуру безопасности, которая поддерживает Украину, согласно нашим соответствующим национальным законам и политике безопасности и обороны. Подписанты планируют выполнять эти обязательства по мере того, как Украина будет продолжать свой путь к будущему членству в ЕС, НАТО и более широкому евроатлантическому сообществу", — говорится в тексте.

В договоре также указано, что другие страны, желающие внести свой вклад в обеспечение свободной, демократической, независимой и суверенной Украины, могут присоединиться к этому договору после заключения двустороннего соглашения или договоренности с Украиной в сфере безопасности.

Кто одобрил Украинский договор

Соединенные Штаты Америки;

Латвия;

Бельгия;

Литва;

Канада;

Люксембург;

Чехия;

Нидерланды;

Дания;

Норвегия;

Эстония;

Польша;

Европейский Союз;

Португалия;

Финляндия;

Словения;

Франция;

Испания;

Германия;

Швеция;

Исландия;

Украина;

Италия;

Соединенное Королевство;

Япония.

Одобрение Украинского договора датируется 11 июля 2024 года в Вашингтоне.

Напомним, 11 июля Украина и Румыния заключили соглашение по безопасности.