США, Євросоюз та ще низка країн схвалили Український договір: що він передбачає

Країни-підписанти зобов'язались "швидко та колективно" зібратись на найвищому рівні, якщо Росія нападе знову на Україну після завершення війни, що наразі триває.

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США, Канада, Японія та низка Європейський держав схвалили Український договір, який спрямований на задоволення українських потреб в оборонній та військовій сфері. Текст документа оприлюднений на сайті Європейської комісії.

"Сьогодні ми оголошуємо про укладення Договору з Україною з метою координації та прискорення наших колективних зусиль, спрямованих на задоволення всеосяжних потреб України у сфері безпеки", — йдеться у тексті.

Підписанти Українського договору зобов'язались:

підтримувати нагальні потреби України у сфері оборони та безпеки (надання сучасної військової техніки, навчання військових, економічна підтримка);

прискорити зусилля з розбудови майбутніх Збройних Сил України. Зокрема протягом 6 місяців країни, які схвалили Український договір мають скликати наради на рівні міністрів оборони для розгляду та затвердження дорожніх карт щодо розвитку майбутніх Збройних Сил до 2027 року, у координації з НАТО та Місією ЄС в Україні;

у разі майбутнього збройного нападу Росії на Україну після завершення нинішніх бойових дій, швидко і колективно зібратись на найвищому рівні для визначення відповідних наступних кроків на підтримку України під час здійснення нею свого права на самооборону, закріпленого у статті 51 Статуту ООН, включаючи надання швидкої і сталої допомоги у сфері безпеки та накладення на Росію економічних та інших санкцій.

"Ми маємо намір дотримуватися цих зобов'язань з непохитною рішучістю, використовуючи багатосторонню архітектуру безпеки, яка підтримує Україну, згідно з нашими відповідними національними законами та політикою безпеки і оборони. Підписанти планують виконувати ці зобов'язання в міру того, як Україна продовжуватиме свій шлях до майбутнього членства в ЄС, НАТО та ширшої євроатлантичної спільноти", — йдеться у тексті.

У договорі також вказано, що інші країни, які бажають зробити свій внесок у забезпечення вільної, демократичної, незалежної і суверенної України, можуть приєднатися до цього договору після укладення двосторонньої угоди або домовленості з Україною у сфері безпеки.

Хто схвалив Український договір

Сполучені Штати Америки;

Латвія;

Бельгія;

Литва;

Канада;

Люксембург;

Чехія;

Нідерланди;

Данія;

Норвегія;

Естонія;

Польща;

Європейський Союз;

Португалія;

Фінляндія;

Словенія;

Франція;

Іспанія;

Німеччина;

Швеція;

Ісландія;

Україна;

Італія;

Сполучене Королівство;

Японія.

Схвалення Українського договору датується 11 липням 2024 року у Вашингтоні.

Нагадаємо, 11 липня Україна та Румунія уклали безпекову угоду.