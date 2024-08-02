"Я лидирую в опросах": Трамп отказывается от дебатов с Камалой Харрирс, — Bloomberg

По словам журналистов, стратегия Трампа, заключающаяся в том, чтобы ссылаться на опросы общественного мнения, и таким образом "обходить" дебаты.

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп отказался от дебатов со своей оппоненткой Камалой Харрис. Об этом пишет издание Bloomberg.

По словам журналистов, Трамп считает, что избиратели уже знают, какую позицию он и его соперница-демократ занимают.

"Сейчас я говорю: "Зачем мне проводить дебаты?" Я лидирую в опросах, и все ее знают, все меня знают", — отметил Трамп.

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В материале говорится, что Харрис подталкивает Трампа к проведению дебатов, которые он запланировал еще против президента Джо Байдена на 10 сентября и которые будут организованы ABC News. В первых дебатах Трампа с Байденом президент выступил катастрофически, что в конечном итоге заставило его уйти из предвыборной гонки и поддержать Харрис.

Издание пишет, что кампания Трампа должна была изменить свою стратегию теперь. Так, кандидат-республиканец столкнулся с новым противником всего за три месяца до дня выборов. Харрис воодушевила демократов.

По словам журналистов, стратегия Трампа, заключающаяся в том, чтобы ссылаться на опросы общественного мнения, и таким образом "обходить" дебаты. Она аналогична той, которую он использовал во время праймериз Республиканской партии, когда отказывался выходить на сцену вместе со своими соперниками.

Сообщается, что даже когда его единственным серьезным соперником оставалась бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли, Трамп отказался от дебатов с ней, отметив свое большое преимущество в опросах.

В материале говорится, что опросы показывают, что Харрис сокращает разрыв с Трампом. Если опросы покажут, что она все-таки выходит вперед, бывший президент может все-таки решиться на дебаты.

Ранее WP сообщали, что Камала Харрис получила большинство голосов для выдвижения на пост президента США. 3923 делегата подали петицию о том, чтобы включить Харрис в бюллетень. Вице-президент будет выдвинута кандидатом от Демократической партии 5 августа.

Напомним, действующий президент США Джо Байден, который объявил о выходе из президентской гонки, сам предложил выдвинуть Камалу Харрис на пост главы Белого дома.