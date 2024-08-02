"Я лідирую в опитуваннях": Трамп відмовляється від дебатів із Камалою Гаррірс, — Bloomberg

За словами журналістів, стратегія Трампа полягає в тому, щоб посилатися на опитування громадської думки, і таким чином "обходити" дебати.

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Кандидат у президенти США Дональд Трамп відмовився від дебатів зі своєю опоненткою Камалою Гарріс. Про це пише видання Bloomberg.

За словами журналістів, Трамп вважає, що виборці вже знають, яку позицію він і його суперниця-демократ займають.

"Зараз я кажу: "Навіщо мені проводити дебати?" Я лідирую в опитуваннях, і всі її знають, всі мене знають", — зазначив Трамп.

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У матеріалі йдеться про те, що Гарріс підштовхує Трампа до проведення дебатів, які він запланував ще проти президента Джо Байдена на 10 вересня, і які організовуватиме ABC News. У перших дебатах Трампа з Байденом президент виступив катастрофічно, що зрештою змусило його піти з передвиборчих перегонів і підтримати Гарріс.

Видання пише, що кампанія Трампа повинна була змінити свою стратегію тепер. Так, кандидат-республіканець зіткнувся з новим противником лише за три місяці до дня виборів. Гарріс надихнула демократів.

За словами журналістів, стратегія Трампа полягає в тому, щоб посилатися на опитування громадської думки, і таким чином "обходити" дебати. Вона аналогічна тій, яку він використовував під час праймеріз Республіканської партії, коли відмовлявся виходити на сцену разом зі своїми суперниками.

Повідомляється, що навіть коли його єдиним серйозним суперником залишалася колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі, Трамп відмовився від дебатів із нею, зазначивши свою велику перевагу в опитуваннях.

У матеріалі йдеться, що опитування показують, що Гарріс скорочує розрив із Трампом. Якщо опитування покажуть, що вона все-таки виходить уперед, колишній президент може все-таки зважитися на дебати.

Раніше WP повідомляли, що Камала Гарріс здобула більшість голосів для висунення на посаду президента США. 3923 делегати подали петицію про те, щоб включити Гарріс до бюлетеня. Віцепрезидентка буде висунута кандидатом від Демократичної партії 5 серпня.

Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден, який оголосив про вихід із президентських перегонів, сам запропонував висунути Камалу Гарріс на посаду глави Білого дому.