"Президенту комфортно": в ОП прокомментировали заявление Зеленского о Татарове

Владимир Зеленский заверил украинцев, что увольнение Олега Татарова обернулось бы его убийством. Советник Михаил Подоляк объяснил, за какую работу заместителя главы ОП ценит президент.

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27 августа президент Владимир Зеленский заявил, что замглавы ОП Олег Татаров вместе с руководителем СБУ Василием Малюком "убивал чеченцев" в Киеве, поэтому в случае увольнения будет убит Россией. Его слова, которые получили резонанс в сети, 28 августа в интервью "Новини.LIVE" прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Политик подчеркнул, что президент "достаточно корректно" прокомментировал кадровые решения, которые принимает в рамках ОП.

"Он оценивает людей, которые работают в его Офисе, исходя из работы, которая ему нужна. То есть, эффективны они или нет, президент принимает решение лично", — объяснил Подоляк.

Он признался, что не понимает, о чем здесь говорить. По словам советника, комментаторы в соцсетях ищут "что-то интересное, на чем можно спекулировать", но пресс-конференция также касалась оружия, Курской операции, завершения войны и мирных переговоров.

Подоляк объяснил, что определенные чиновники готовят документы и аналитику, на основе которых Зеленский делает выводы. Среди них — и Татаров.

"Господин Татаров достаточно эффективно модерирует сектор правоохранительных органов. Президенту комфортно, он получает всю необходимую для его работы информацию, которую готовят те или иные заместители главы ОП", — рассказал политик.

Он добавил, что когда речь идет о политических или институциональных должностях, можно вести дискуссию из-за наличия определенного политического консенсуса.

"Но когда идут вопросы о том, насколько ты оцениваешь свой аппарат, я не знаю, как на это отвечать. Даже я не знаю", — заявил представитель ОП.

Почему ответ Зеленского приобрел резонанс?

Во время пресс-конференции журналист попросил президента оценить эффективность работы заместителя главы ОП.

"Олег Татаров вместе с Василием Малюком убивали чеченцев в Украине в Киеве, пока вы здесь не были. Мало? Выгнать его, чтобы его убили россияне?", — ответил Зеленский.

28 августа расследователи "Bihus.Info" совместно с "Украинской правдой" опубликовали 10 причин, почему к чиновнику "столько вопросов".

В частности, журналисты напомнили о том, что:

Татаров работал в Министерстве внутренних дел во время президентства беглеца Виктора Януковича и оправдывал агрессию против митингующих Майдана, но вместо люстрации попал в ОП;

Татарова подозревали в фальсификации экспертизы по делу о хищении денег при строительстве компанией "Укрбуд" жилья для Нацгвардии, убытки оценивались в более 80 млн гривен;

тесть Татарова Александр Павлушин в 2020 году получил земли на 21 млн гривен под строительство жилого комплекса, хотя ранее занимался перевозками;

после начала полномасштабной войны уже экс-тесть (пара развелась на фоне проблем в "Укрбуде") оформил ФЛП в недострое, связанном через фонд с чиновником времен Януковича Владиславом Каськивским;

дело об "Укрбуде" закрыли, а адвокаты компании, соучредителем которой является Татаров, защищают фигурантов дел о коррупции;

Татаров арендует имение, бывшая владелица которого управляет компанией Магакянов, на члена семьи чьих коллег ранее переписали дом Януковича;

тесть Татарова был совладельцем фирмы, через которую выводили один из участков по делу "Укрбуда", вместе с партнершей Валерия Мищенко — бизнесмена, который завладел "недоарестованными" активами Виктора Медчедчука.

Напомним, в ноябре 2023 года в СМИ вышло расследование о том, что заместитель председателя ОП Олег Татаров живет в имении, владельцем которого является Владимир Коваленко. Последний приобрел дом в 2021 году по заниженной в несколько раз стоимости и заявил, что сдает имущество в аренду. Журналисты предположили, что сделка была фиктивной.

Еще в 2021 году на фоне скандального дела о взяточничестве украинцы собрали более 25 тысяч подписей на петиции об увольнении Татарова. Президент Владимир Зеленский официально ответил, что для такого решения нет законных оснований.