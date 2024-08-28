"Президенту комфортно": в ОП прокоментували заяву Зеленського про Татарова

Володимир Зеленський запевнив українців, що звільнення Олега Татарова обернулося б його вбивством. Радник Михайло Подоляк пояснив, за яку роботу заступника голови ОП цінує президент.

Related video

27 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що заступник голови ОП Олег Татаров разом із керівником СБУ Василем Малюком "вбивав чеченців" у Києві, тому в разі звільнення буде вбитий Росією. Його слова, які набули резонансу в мережі, 28 серпня в інтерв’ю "Новини.LIVE" прокоментував радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Політик наголосив, що президент "достатньо коректно" прокоментував кадрові рішення, які ухвалює в межах ОП.

"Він оцінює людей, які працюють в його Офісі, виходячи з роботи, яка йому потрібна. Тобто, ефективні вони чи ні, президент ухвалює рішення особисто", — пояснив Подоляк.

Він зізнався, що не розуміє, про що тут говорити. Зі слів радника, коментатори у соцмережах шукають "щось цікаве, на чому можна спекулювати", але пресконференція також стосувалася зброї, Курської операції, завершення війни та мирних переговорів.

Подоляк пояснив, що певні чиновники готують документи та аналітику, на основі яких Зеленський робить висновки. Серед них — і Татаров.

"Пан Татаров достатньо ефективно модерує сектор правоохоронних органів. Президенту комфортно, він отримує всю необхідну для його роботи інформацію, яку готують ті чи інші заступники голови ОП", — розповів політик.

Він додав, що коли йдеться про політичні чи інституціональні посади, можна вести дискусію через наявність певного політичного консенсусу.

"Але коли йдуть питання про те, наскільки ти оцінюєш свій апарат, я не знаю, як на це відповідати. Навіть я не знаю", — заявив представник ОП.

Чому відповідь Зеленського набула резонансу?

Під час пресконференції журналіст попросив президента оцінити ефективність роботи заступника голови ОП.

"Олег Татаров разом із Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви тут не були. Замало? Вигнати його, щоб його вбили росіяни?", — відповів Зеленський.

28 серпня розслідувачі "Bihus.Info" спільно з "Українською правдою" опублікували 10 причин, чому до чиновника "стільки питань".

Зокрема, журналісти нагадали про те, що:

Татаров працював у Міністерстві внутрішніх справ під час президентства утікача Віктора Януковича та виправдовував агресію проти мітингувальників Майдану, але замість люстрації потрапив у ОП;

Татарова підозрювали у фальсифікації експертизи в справі про розкрадання грошей під час будівництва компанією "Укрбуд" житла для Нацгвардії, збитки оцінювались у понад 80 млн гривень;

тесть Татарова Олександр Павлушин у 2020 році отримав землі на 21 млн гривень під будівництво житлового комплексу, хоча раніше займався перевезеннями;

після початку повномасштабної війни вже екстесть (пара розлучилася на тлі проблем у "Укрбуду") оформив ФОП у недобудові, пов'язаній через фонд з чиновником часів Януковича Владиславом Каськівським;

справу про "Укрбуд" закрили, а адвокати компанії, співзасновником якої є Татаров, захищають фігурантів справ про корупцію;

Татаров орендує маєток, колишня власниця якого керує компанією Магакянів, на члена родини чиїх колег раніше переписали будинок Януковича;

тесть Татарова був співвласником фірми, через яку виводили одну з ділянок у справі "Укрбуду", разом із партнеркою Валерія Міщенка — бізнесмена, який заволодів "недоарештованими" активами Віктора Медчедчука.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року у ЗМІ вийшло розслідування про те, що заступник голови ОП Олег Татаров мешкає у маєтку, власником якого є Володимир Коваленко. Останній придбав будинок у 2021 році за заниженою в кілька разів вартістю і заявив, що здає майно в оренду. Журналісти припустили, що угода була фіктивною.

Ще у 2021 році на тлі скандальної справи про хабарництво українці зібрали понад 25 тисяч підписів на петиції про звільнення Татарова. Президент Володимир Зеленський офіційно відповів, що для такого рішення немає законних підстав.