Зеленский провел важную Ставку: названы 3 ключевых вопроса, которые обсуждались (видео)

По словам главы государства, во время Ставки обсуждались ситуация на Покровском направлении, состояние энергетики, а также строительство укрытий в школах.

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Президент Украины Владимир Зеленский 30 августа провел Ставку главнокомандующего. Об этом он сообщил у себя в Telegram.

По его словам, во время Ставки обсуждались 3 ключевых вопроса.

Ситуация на фронте

Прозвучал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте. В первую очередь обсуждалось, что происходит на Покровском направлении в Донецкой области. Кроме того, он доложил о деталях операции в Курской области, в частности, очередное пополнение обменного фонда.

"Это очень важно для усиления наших позиций в процессах обмена", — отметил Зеленский.

Строительство укрытий

Следующая тема, которую отметил Зеленский, — это подготовка школ к учебному году. Прозвучали доклады Премьер-министра Шмыгаля, министра внутренних дел Клименко министра образования и науки Лесного. Обсуждались вопросы безопасности, был проведен анализ строительства укрытий.

"Правительство должно осознавать и персональную ответственность за подготовку школ с точки зрения энергетических вызовов", — отметил глава государства.

Ситуация с энергетикой

Зеленский заявил, что во время Ставки также обсуждалась энергетика. Во время Ставки обсудили состояние ликвидации последствий российских ударов. Также был анализ некоторых вопросов строительства защитных сооружений.

"Ключевая задача – максимально возможное усиление работы по каждому из этих трех направлений", — отметил глава государства.

Зеленский провел Ставку

Ранее сообщалось, что в DeepState назвали причину продвижения ВС РФ на Покровском. По словам аналитика Руслана Микулы, всего за несколько недель противнику удалось добиться определенных успехов на Донбассе. Основной причиной является то, что оккупанты бросают значительное количество сил на поле боя, которые были в оперативном резерве.

Также в "Укрэнерго" рассказали, что будет с отключениями света зимой. По словам Владимира Кудрицкого, все 9 ГВт, которые выбыли, восстановить до зимы невозможно. Однако Украина сможет импортировать электроэнергию.