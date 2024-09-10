"Впереди": в Украине хотят избавиться еще от трех министерств, — Шмыгаль (видео)

Премьер Денис Шмыгаль заверил, что изменения в Кабмине не были связаны с претензиями. По его словам, правительство планирует радикальные изменения, но пока их откладывает.

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Количество членов Кабинета министров уже сократилось с 22 до 20, но дальше будет. Об этом во время пресс-конференции 10 сентября заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Хотя не до 17, как мы анонсировали и прогнозировали. Это еще впереди. Такая оптимизация, она будет. Сейчас, конечно, мы смотрим на те потребности, которые есть во время войны", — отметил он.

Премьер уточнил, что из-за войны Украине нужна определенная стабильность. Учитывая это, радикальные изменения сейчас откладывают, чтобы избежать "непредсказуемых результатов".

"Поэтому очень осторожно, скажем, формируем нашу государственную политику", — добавил Шмыгаль.

По его словам, на прошлой неделе было назначено 10 членов Кабмина. Пятеро из них — это новоназначенные министры, еще пять назначений произошло на должности, где обязанности исполняли заместители.

"Половина — это заполнение вакансий. Здесь нет никакой сенсации, нет никаких вопросов", — подчеркнул премьер-министр.

Он пояснил, что пять членов Кабмина были назначены на замену, и с каждым из кандидатов был "не один разговор" относительно стратегии.

Шмыгаль заверил, что ко всем министрам военного времени имеет большое уважение и "речь не о претензиях". Он добавил, что изменения в Кабмине были призваны повысить эффективность, усилить то или иное направление, гибкость и поиск новых подходов.

Денис Шмыгаль об изменениях в Кабмине — с 1:08:42

Напомним, 5 сентября Верховная рада назначила вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины — министром юстиции Ольгу Стефанишину. Также вице-премьер-министром по восстановлению Украины — министром развития общин, территорий и инфраструктуры назначили Алексея Кулебу.

Должность министра иностранных дел, которую ранее занимал Дмитрий Кулеба, получил его первый заместитель Андрей Сибига.