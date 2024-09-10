"Попереду": в Україні хочуть позбутись ще трьох міністерств, — Шмигаль (відео)

Прем’єр Денис Шмигаль запевнив, що зміни в Кабміні не були пов’язані з претензіями. З його слів, уряд планує радикальні зміни, але поки їх відкладає.

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Кількість членів Кабінету міністрів вже скоротилася з 22 до 20, але далі буде. Про це під час пресконференції 10 вересня заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Хоча не до 17, як ми анонсували й прогнозували. Це ще попереду. Така оптимізація, вона буде. Зараз, звичайно, ми дивимось на ті потреби, які є під час війни", — зазначив він.

Прем’єр уточнив, що через війну Україні потрібна певної стабільності. З огляду на це радикальні зміни нині відкладають, щоб уникнути "непередбачуваних результатів".

"Тому дуже обережно, скажімо, формуємо нашу державну політику", — додав Шмигаль.

З його слів, минулого тижня було призначено 10 членів Кабміну. П’ятеро з них — це новопризначені міністри, ще п’ять призначень відбулося на посади, де обов'язки виконували заступники.

"Половина — це заповнення вакансій. Тут немає ніякої сенсації, немає ніяких запитань", — підкреслив прем’єр-міністр.

Він пояснив, що п’ять членів Кабміну були призначені на заміну, і з кожним з кандидатів була "не одна розмова" щодо стратегії.

Шмигаль запевнив, що до усіх міністрів воєнного часу має велику повагу і "мова не про претензії". Він додав, що зміни у Кабміні були покликані підвищити ефективність, посилити той чи інший напрямок, гнучкість та пошук нових підходів.

Денис Шмигаль про зміни в Кабміні — з 1:08:42

Нагадаємо, 5 вересня Верховна рада призначила віцепрем'єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністеркою юстиції Ольгу Стефанішину. Також віцепрем'єр-міністром з відновлення України — міністром розвитку громад, територій та інфраструктури призначили Олексія Кулебу.

Посаду міністра закордонних справ, яку раніше обіймав Дмитро Кулеба, отримав його перший заступник Андрій Сибіга.