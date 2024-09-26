"Мне нужно знать": с сенатором США пообщался фейковый Кулеба, — NYT

Якобы экс-министр Дмитрий Кулеба прислал американскому политику письмо с предложением пообщаться в онлайн-конференции, но вопросы его насторожили. В СМИ предположили, что за обманом стоит Россия.

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Американскому сенатору и председателю комитета по иностранным делам Бенджамину Луису Кардину позвонил "дипфейк" экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Об этом 26 сентября сообщили в The New York Times.

Якобы Кулеба связался с демократом через Zoom. Отмечается, что этот звонок "возобновил опасения", что законодатели США могут стать мишенями преступников, которые хотят повлиять на политику страны и завладеть конфиденциальной информацией.

Американские чиновники получили предупреждение на электронную почту от службы безопасности Сената. Из него известно, что в прошлый четверг офис одного из сенаторов получил электронное письмо. В нем якобы Кулеба попросил подключиться к разговору через Zoom.

На видеозвонке присутствовал кто-то, кто звучал и выглядел как экс-министр. Однако у сенатора зародились подозрения, когда лицо начало действовать нехарактерно. В частности, фейковый Кулеба поставил "политически заряженные вопросы относительно предстоящих выборов" и требовал высказать мнение по некоторым деликатным вопросам. В частности, речь идет о разрешении для Украины на удары западными ракетами большой дальности вглубь РФ.

Сенатор завершил разговор и сообщил об инциденте в Госдеп. Там подтвердили, что собеседник лишь выдавал себя за украинского чиновника.

В электронном предупреждении от службы безопасности не разглашается имя обманутого политика. Однако двое неназванных чиновников Сената рассказали, что речь идет именно о Кардине. 25 сентября это частично подтвердил он сам, заявив об "обманной попытке" поговорить с ним от злоумышленника, который выдавал себя за другую "известную личность".

Кто стоит за обманом, точно не известно. Однако неназванные работники разведки отметили, что использование искусственного интеллекта (включая технологию Deepfake) присуще России, Ирану и Китаю для большего вмешательства в выборы. При этом больше всего фейкового контента производит именно РФ.

В СМИ подчеркнули, что ответственность Кремля в операции не доказана, но ответы на некоторые вопросы фейкового Кулебы были бы "особенно интересны" именно стране-агрессору. В частности, расспросы Кардина, поддерживает ли он идею атак дальнобойными ракетами по территории России.

"Мне нужно знать ваш ответ", — заявил во время разговора якобы украинский дипломат.

Служба безопасности Сената призвала законодателей сохранять бдительность. Их предупредили, что эта попытка "выделяется своей технической сложностью и правдоподобностью" и в ближайшие недели не исключены похожие инциденты.

Напомним, президент Владимир Зеленский встретился в Нью-Йорке с лидером США Джо Байденом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

В The Wall Street Journal сообщали, что 26 сентября Зеленский должен представить Байдену свой "план победы". Неназванные американские и европейские чиновники отметили, что документ их не впечатлил.