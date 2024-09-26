"Мені потрібно знати": з сенатором США поспілкувався фейковий Кулеба, — NYT

Нібито ексміністр Дмитро Кулеба надіслав американському політику лист з пропозицією поспілкуватись в онлайн-конференції, але питання його насторожили. У ЗМІ припустили, що за обманом стоїть Росія.

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Американському сенатору та голові комітету з закордонних справ Бенджаміну Луїсу Кардіну зателефонував "діпфейк" ексголови МЗС України Дмитра Кулеби. Про це 26 вересня повідомили у The New York Times.

Нібито Кулеба зв’язався з демократом через Zoom. Зазначається, що цей дзвінок "поновив побоювання", що законодавці США можуть стати мішенями злочинців, які хочуть вплинути на політику країни й заволодіти конфіденційною інформацією.

Американські чиновники отримали попередження на електронну пошту від служби безпеки Сенату. З нього відомо, що у минулий четвер офіс одного з сенаторів отримав електронний лист. У ньому нібито Кулеба попросив під’єднатись до розмови через Zoom.

На відеодзвінку був присутній хтось, хто звучав та виглядав як ексміністр. Однак у сенатора зародились підозри, коли особа почала діяти нехарактерно. Зокрема, фейковий Кулеба поставив "політично заряджені запитання щодо майбутніх виборів" та вимагав висловити думку щодо деяких делікатних питань. Зокрема, йдеться про дозвіл для України на удари західними ракетами великої дальності вглиб РФ.

Сенатор завершив розмову й повідомив про інцидент у Держдеп. Там підтвердили, що співрозмовник лише видавав себе за українського чиновника.

В електронному попередженні від служби безпеки не розголошується ім’я обманутого політика. Однак двоє неназваних чиновників Сенату розповіли, що йдеться саме про Кардіна. 25 вересня це частково підтвердив він сам, заявивши про "обманну спробу" поговорити з ним від зловмисника, який видавав себе за іншу "відому особу".

Хто стоїть за обманом, точно не відомо. Однак неназвані працівники розвідки зазначили, що використання штучного інтелекту (включно з технологією Deepfake) притаманне Росії, Ірану та Китаю задля більшого втручання у вибори. При цьому найбільше фейкового контенту продукує саме РФ.

У ЗМІ підкреслили, що відповідальність Кремля в операції не доведена, але відповіді на деякі запитання фейкового Кулеби були б "особливо цікаві" саме країні-агресорці. Зокрема, розпитування Кардіна, чи підтримує він ідею атак далекобійними ракетами по території Росії.

"Мені потрібно знати вашу відповідь", — заявив під час розмови нібито український дипломат.

Служба безпеки Сенату закликала законодавців зберігати пильність. Їх попередили, що ця спроба "виділяється своєю технічною складністю та правдоподібністю" і в найближчі тижні не виключені схожі інциденти.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зустрівся у Нью-Йорку з лідером США Джо Байденом та премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

У The Wall Street Journal повідомляли, що 26 вересня Зеленський має презентувати Байдену свій "план перемоги". Неназвані американські і європейські чиновники зазначили, що документ їх не вразив.