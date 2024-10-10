Премьер Грузии заявил, что их предвыборная агитация "обнажила правду об Украине": в МИД ответили

В МИД Украины осудили слова Ираклия Кобахидзе, посоветовав Тбилиси не втягивать украинцев во внутриполитическую борьбу в Грузии, а также отказаться "от шутовства на крови и страданиях".

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Министерство иностранных дел (МИД) Украины выступило с заявлением, в котором осудило очередные попытки властей Грузии манипулировать войной РФ против Украины во время местных парламентских выборов. Об этом говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

"МИД Украины осуждает очередные попытки руководства Грузии втянуть Украину во внутриполитические процессы своей страны накануне парламентских выборов, которые состоятся 26 октября. Учитывая пренебрежительный тон — в очередной раз — высказываний Премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, вынуждены в очередной раз выразить позицию Украины", — говорится в заявлении украинского МИД.

В ведомстве отметили, что считают позорным "использование партией "Грузинская мечта" изображений безжалостной войны России против Украины в своей политической рекламе" и добавили, что "наглая спекуляция на украинском горе обнажила правду о правящей партии Грузии" показывает полное пренебрежение к украинскому народу и готовность "ради политических баллов наносить непоправимый вред традиционно дружественным отношениям между украинским и грузинским народами".

МИД Украины добавляет, что Тбилиси копирует подходы РФ "к ограничению участия гражданского общества и правозащитных организаций в обеспечении демократического развития страны и поддержании конкурентной избирательной среды", и фактически "грузинское правительство превратилось в ксерокс Кремля".

"Должны напомнить еще некоторую правду, которую забыл обнажить Премьер-министр Грузии. Отказ грузинских властей поддерживать международные санкции, введенные против РФ в ответ на полномасштабную агрессию против Украины, восстановление прямого воздушного сообщения с Россией, отмена введенного в начале 2000-х годов визового режима и активизация двусторонней торговли вернули Грузию в формат экономической и политической зависимости от Москвы", — сказано в тексте заявления украинского дипломатического ведомства.

В МИД Украины в очередной раз призвали правительство Грузии "воздерживаться от втягивания нашего государства и граждан Украины во внутриполитические процессы Грузии, а также от шутовства на крови и страданиях украинского народа".

На очередное заявление грузинского премьер-министра также отреагировали в Офисе президента Украины. Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что грузинский народ лучше местных властей знает, что на самом деле происходит в Украине.

"Я убежден, что грузинский народ прекрасно понимает правду и именно поэтому поддерживает украинцев в их борьбе против российской агрессии", — резюмировал Ермак.

9 октября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью провластному каналу Imedi TV заявил, что народ Грузии не имел информации о том, что происходит в Украине, и что предвыборные баннеры партии "Грузинская мечта" "обнажили" правду о происходящем в Украине.

"На самом деле эти рекламные билборды и видеоролики разоблачали ложь, которую они пытались донести до грузинского общества. Общественность не имела полной и адекватной информации о том, что происходит в Украине, и эти рекламные щиты и видеоролики искажали правду. На самом деле именно те люди, которые пытались подать ситуацию в Украине как желательную для грузинского общества, сейчас должны переживать из-за этого", — заявил Кобахидзе.

Напомним, 26 сентября Фокус писал, что в Грузии появились билборды, которые спекулируют на теме войны РФ против Украины. Партия "Грузинская мечта" изобразила разрушенные Россией украинские города на своих предвыборных плакатах и пытается донести до избирателей тезис о том, что в случае прихода к власти оппозиции — Грузию ждет война.

В тот же день украинский МИД отреагировал на такие действия правящей партии в Тбилиси. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что пока Киев сопротивляется российской агрессии, то Тбилиси может не бояться новой войны, однако использовать эту тему во внутриполитической борьбе неправильно.