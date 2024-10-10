Прем'єр Грузії заявив, що їх передвиборча агітація "оголила правду про Україну": в МЗС відповіли

В МЗС України засудили слова Іраклія Кобахідзе, порадивши Тбілісі не втягувати українців до внутрішньополітичної боротьби у Грузії, а також відмовитися "від блазнювання на крові та стражданнях".

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Міністерство закордонних справ (МЗС) України виступило з заявою, у якій засудило чергові спроби влади Грузії маніпулювати війною РФ проти України під час місцевих парламентських виборів. Про це йдеться у заяві українського зовнішньополітичного відомства.

"МЗС України засуджує чергові спроби керівництва Грузії втягнути Україну у внутрішньополітичні процеси своєї країни напередодні парламентських виборів, які відбудуться 26 жовтня. Зважаючи на зневажливий тон – вчергове – висловлювань Прем’єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе, змушені вкотре висловити позицію України", – говориться в заяві українського МЗС.

У відомстві зазначили, що вважають ганебним "використання партією "Грузинська мрія" зображень безжальної війни Росії проти України у своїй політичній рекламі" і додали, що "нахабна спекуляція на українському горі оголила правду про владну партію Грузії" показує повну зневагу до українського народу та готовність "заради політичних балів наносити непоправну шкоду традиційно дружнім відносинам між українським і грузинським народами".

МЗС України додає, що Тбілісі мавпує підходи РФ "до обмеження участі громадянського суспільства та правозахисних організацій в забезпеченні демократичного розвитку країни та підтриманні конкурентного виборчого середовища", і фактично "грузинський уряд перетворився на ксерокс Кремля".

"Мусимо нагадати ще деяку правду, яку забув оголити Прем’єр-міністр Грузії. Відмова грузинської влади підтримувати міжнародні санкції, введені проти РФ у відповідь на повномасштабну агресію проти України, відновлення прямого повітряного сполучення з Росією, скасування введеного на початку 2000-х років візового режиму й активізація двосторонньої торгівлі повернули Грузію у формат економічної та політичної залежності від Москви", — сказано в тексті заяви українського дипломатичного відомства.

В МЗС України вчергове закликали уряд Грузії "утримуватись від втягування нашої держави та громадян України у внутрішньополітичні процеси Грузії, а також від блазнювання на крові та стражданнях українського народу".

На чергову заяву грузинського прем'єр-міністра також відреагували в Офісі президента України. Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що грузинський народ краще за місцеву владу знає, що насправді відбувається в Україні.

"Я переконаний, що грузинський народ чудово розуміє правду і саме тому підтримує українців у їхній боротьбі проти російської агресії", — резюмував Єрмак.

9 жовтня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе в інтерв'ю провладному каналу Imedi TV заявив, що народ Грузії не мав інформації про те, що відбувається в Україні, і що передвиборні банери партії "Грузинська мрія" "оголили" правду про те, що відбувається в Україні.

"Насправді ці рекламні білборди та відеоролики викривали брехню, яку вони намагалися донести до грузинського суспільства. Громадськість не мала повної та адекватної інформації про те, що відбувається в Україні, і ці рекламні щити та відеоролики спотворювали правду. Насправді саме ті люди, які намагалися подати ситуацію в Україні як бажану для грузинського суспільства, наразі мають перейматися через це", — заявив Кобахідзе.

Нагадаємо, 26 вересня Фокус писав, що у Грузії з'явилися білборди, які спекулюють на темі війни РФ проти України. Партія "Грузинська мрія" зобразила зруйновані Росією українські міста на своїх передвиборчих плакатах і намагається донести до виборців тезу про те, що у разі приходу до влади опозиції — на Грузію чекає війна.

Того ж дня українське МЗС відреагувало на такі дії провладної партії в Тбілісі. В зовнішньополітичному відомстві заявили, що поки Київ чинить опір російській агресії, то Тбілісі може не боятися нової війни, однак використовувати цю тему у внутрішньополітичній боротьбі неправильно.