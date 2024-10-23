Империалистическая затея: Путин хочет использовать саммит БРИКС против Украины, — Telegraph

Лидер РФ имеет две цели действующего саммита БРИКС, однако не может преодолеть противостояние между участниками организации. Несмотря на иллюзию выхода из международной изоляции, саммит БРИКС в российской Казани может похоронить захватнические амбиции Путина.

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Российский диктатор Владимир Путин пользуется действующим саммитом БРИКС с двумя простыми целями. Он планирует ослабить западные страны и Украину, пишет британское издание Telegraph.

Медиа указывает, что в российскую Казань съехались лидеры около 20 стран, а сам сам саммит называют "дипломатическим переворотом" для лидера РФ. Факт этого саммита означает, что главу России не избегают как международного изгоя, а скорее наоборот — как модератора встречи государств, представляющих половину населения планеты и около 30% мировой экономики.

СМИ указывает, что Путин использует саммит БРИКС с простой целью: он пытается показать, что не находится в изоляции и готов продолжать ослаблять влияние Запада. В то же время РФ сталкивается с серьезной проблемой, которая заключается в том, что среди стран этого межгосударственного образования есть страны, которые между собой не могут договориться по ряду причин.

Среди таких есть Китай и Индия, Саудовская Аравия и Иран, а также Египет и Эфиопия. Эти государства не смогут "с глазу на глаз" встретиться и о чем-то серьезном договориться, в отличие от представителей Большой семерки. Это может свидетельствовать, по мнению журналистов, что саммит БРИКС может действительно разрушить захватнические амбиции Путина.

"Несмотря на это, действующий саммит имеет большое значение для баланса мировых сил и будущего Украины", — говорится в тексте журналистов.

Они также убеждены, что победа Дональда Трампа на грядущих выборах президента США тоже будет иметь серьезные последствия для Украины. Есть высокая вероятность того, что он проявит желание прекратить поддержку Киева в отражении российской агрессии.

СМИ добавляет, что отдельное возмущение должно вызвать приглашение генсека ООН Антониу Гутерриша в российскую Казань. А факт присутствия нескольких стран, ратифицировавших Римский статут, требующий ареста Путина по ордеру МУС, показывает неспособность применить международное право к российскому главе.

"[Но] наиболее наглым является то, как российский лидер представляет себя представителем постколониализма, даже когда он проводит саммит в древнем ханстве, аннексированном Россией (журналисты намекают на Казань, которую Москва завоевала в 1556-м. — Ред). Более того, а чем еще является попытка оккупации Украины, как не империалистической выходкой?" — риторически констатируют журналисты британского издания.

Напомним, 20 октября президент Бразилии Лулу да Силва отменил поездку в РФ на саммит БРИКС. Свое отсутствие он объяснил рекомендацией врачей, которые посоветовали политику воздержаться от перелетов.

Также Фокус писал о том, что в российской Казани пройдет саммит БРИКС 2024, а также как эта встреча повлияет на мировую повестку и чего добивается Путин.