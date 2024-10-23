Імперіалістична витівка: Путін хоче використати саміт БРІКС проти України, — Telegraph

Лідер РФ має дві мети чинного саміту БРІКС, однак не може подолати протистояння між учасниками організації. Попри ілюзію виходу з міжнародної ізоляції, саміт БРІКС у російській Казані може поховати загарбницькі амбіції Путіна.

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Російський диктатор Володимир Путін використовує чинний саміт БРІКС із двома простими цілями. Він планує ослабити західні країни та Україну, пише британське видання Telegraph.

Медіа зазначає, що до російської Казані з'їхалися лідери близько 20 країн, а сам саміт називають "дипломатичним переворотом" для лідера РФ. Факт цього саміту означає, що очільника Росії не уникають як міжнародного ізгоя, а радше навпаки — як модератора зустрічі держав, що репрезентують половину населення планети та близько 30% світової економіки.

ЗМІ вказує, що Путін використовує саміт БРІКС із простою метою: він намагається показати, що не перебуває в ізоляції та готовий продовжувати ослаблювати вплив Заходу. Водночас РФ стикається з серйозною проблемою, яка полягає в тому, що серед країн цього міждержавного утворення є такі, які між собою не можуть домовитися з низки причин.

Серед таких є Китай та Індія, Саудівська Аравія та Іран, а також Єгипет та Ефіопія. Ці держави не зможуть "віч-на-віч" зустрітися та про щось серйозне домовитися, на відміну від представників Великої сімки. Це може свідчити, на думку журналістів, що саміт БРІКС може справді зруйнувати загарбницькі амбіції Путіна.

"Попри це, чинний саміт має велике значення для балансу світових сил і майбутнього України", — йдеться в тексті журналістів.

Вони також переконані, що перемога Дональда Трампа на прийдешніх виборах президента США теж матиме серйозні наслідки для України. Є висока ймовірність того, що він проявить бажання припинити підтримку Києва у відбитті російської агресії.

ЗМІ додає, що окреме обурення має викликати запрошення генсека ООН Антоніу Гутерреша до російської Казані. А факт присутності кількох країн, які ратифікували Римський статут, що вимагає арешту Путіна за ордером МКС, показує неспроможність застосувати міжнародне право до російського очільника.

"[Та] найбільш нахабним є те, як російський лідер представляє себе представником постколоніалізму, навіть коли він проводить саміт у стародавньому ханстві, анексованому Росією (журналісти натякають на Казань, яку Москва завоювала в 1556-му. — Ред). Ба більше, а чим ще є спроба окупації України, як не імперіалістичною витівкою?" — риторично констатують журналісти британського видання.

Нагадаємо, 20 жовтня президент Бразилії Лулу да Сілва скасував поїздку до РФ на саміт БРІКС. Свою відсутність він пояснив рекомендацією лікарів, які порадили політику утриматися від перельотів.

Також Фокус писав про те, що в російській Казані відбудеться саміт БРІКС 2024, а також, як ця зустріч вплине на світовий порядок і чого домагається Путін