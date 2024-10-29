Входной билет: почему Ермак заговорил о мирных переговорах при отходе РФ на позиции 24 февраля

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявляет, что Украина готова к переговорам с РФ уже не после выхода ее войск на границы 1991 года, как было записано ранее в "формуле Зеленского", а в случае отступления на рубеже 2022 года — то есть, до полномасштабного вторжения. О чем может свидетельствовать подобный сигнал Киева, выяснял Фокус.

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Глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью итальянской Corriere Della Sera заявил, что для начала переговоров с РФ российские войска должны отойти на позиции по состоянию до 24 февраля 2022 года. "Мы против замораживания войны, мы хотим ее завершения. Нас успокаивает тот факт, что страны Глобального Юга также осуждают российское вторжение и силовой захват территорий. Однако для того, чтобы начать переговоры, мы должны вернуться к ситуации, которая была до первого выстрела российского орудия в четыре часа утра два года назад. А уже тогда мы будем говорить о том, как восстановить наш суверенитет до границ 1991 года", — отметил глава ОП.

Отдельно он акцентировал, что ему безразлично, что говорит Путин о необходимости учитывать "реалии на земле": "Мне безразлично, что говорит этот агрессор! Мы не можем строить мирное предложение под влиянием тех, кто хотел этой войны. Мы будем готовы провести международную конференцию (Саммит мира. — Ред.), когда почувствуем себя сильными, а также получим поддержку Глобального Юга для переговоров с Россией". Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что Саммит мира переносится на следующий год, глава ОП отметил: "Мы не знаем, мы сделаем это, когда будут соответствующие условия, надеемся, как можно быстрее".

Заявления Ермака заслуживают особого внимания Фото: Getty Images

Как известно, ранее президент Зеленский, и собственно сам Ермак, допускали переговоры с Москвой в рамках второго Саммита мира, который планировали провести в ноябре.

Комментируя Фокусу свежие заявления главы президентского Офиса, эксперты сошлись во мнении, что сейчас имеет место в определенной степени новая тактически-политическая игра Киева.

Почему заявления Ермака заслуживают особого внимания

Отметив, что тезисы, которые Ермак озвучил в свежем интервью итальянскому изданию, прежде всего, свидетельствуют о продолжении Украиной отправки сигналов Западу о способности и возможности вести переговоры с Российской Федерацией, политолог Олег Постернак в разговоре с Фокусом констатировал: "По моему мнению, в данной конкретной ситуации речь идет о сценарии подстраховки на случай, если по итогам президентских выборов в США 5 ноября победу одержит Дональд Трамп. Собственно поэтому уже сегодня делаются определенные сигналы и заготовки, что Украина, мол, неустанно движется в сторону мирного урегулирования, поскольку Трамп обещал, что решит проблему российско-украинской войны за 24 часа".

Продвигаясь в русле перестраховки на случай прихода в Белый дом Трампа, предполагает эксперт, Украина, "скорее всего, хочет наглядно продемонстрировать способность и готовность к мирным переговорам и настроенность на диалог с Российской Федерацией".

Относительно свежих заявлений Ермака, которые касаются "Саммита мира", политолог отметил следующее: "Очевидно, что Украина хочет заручиться большей поддержкой стран Глобального Юга, без чего проведение второго саммита не является правильным и логичным с точки зрения наших интересов в целом и желания власти сделать это мероприятие успешно-результативным, в частности. Это очень важный трек, ведь с Банковой неоднократно звучали заявления о том, что точка в войне должна быть поставлена именно на втором Саммите мира".

В определенной степени знаковыми Олег Постернак считает озвученные главой ОП моменты, касающиеся возвращения к переговорам в случае отвода войск РФ к позициям по состоянию на 24 февраля 2022 года. "Отмечу, что со стороны украинских чиновников такое заявление прозвучало впервые. Поэтому, учитывая, что именно Ермак является фактически главным координатором внешнеполитической линии, я бы на это заявление обратил особое внимание, ведь это не делается просто так", — заключает эксперт.

Как Банковая движется в благоприятной для Запада парадигме

Подчеркнув, что по состоянию на сейчас территориальный вопрос в дипломатической плоскости звучит "как чисто что-то теоретическое", политолог Петр Олещук в комментарии Фокусу заметил: "Россияне не собираются выходить ни со всей территории Украины, ни с территории, которая была оккупирована после 24 февраля 2022 года. Поэтому должны четко понять, что РФ не собирается прекращать войну. Более того, россияне продолжают наступление и у них есть планы по дальнейшему захвату Украины. И пока путинские "освободители" не получат весомого военного поражения, они не будут останавливаться и никуда не будут отходить".

Вместе с тем, эксперт предполагает, что заявления, содержательно подобные тем, которые озвучил Ермак, важны для наших партнеров: "Я не исключаю, что это является определенным элементом вывода в публичную плоскость неофициальных разговоров, которые ведутся, например, вокруг дальнейшей поддержки Украины со стороны западных партнеров. Они (партнеры. — Ред.) возможно говорят: "Ну, хорошо, если мы вас вечно должны всесторонне поддерживать, пока вы не отвоюете, например, и Крым, и Донецк, давайте какие-то более реалистичные переговорные позиции". Украина на это говорит: "Окей, давайте, выйдем на линию, которая была до 2024 февраля 2022 года". Возможно, на Западе это воспринимают уже более спокойно и под это могут давать оружие, ракеты и т. п.".

Политолог считает, что глава президентского Офиса, говоря о стартовых переговорных позициях, ведет диалог "в благоприятном для западных партнеров на данном этапе ключе".

"Дело в том, что западные политики очень сильно переживают, чтобы Украина не заставила их поддерживать ее вплоть до возвращения всех своих территорий. Поэтому собственно мы и слышим, скажем так, тактические разговоры, которые обусловлены настроениями наших вечно уставших от войны партнеров. Такая своеобразная витаминка для Запада. А если без иронии, то действительно некоторые из союзников ошибочно считают, что если Украина пойдет хотя бы на какие-то территориальные уступки, то чуть ли не мгновенно наступит мир, дружба, жвачка, газопроводы и все будет супер прекрасно", — резюмирует Петр Олещук.

Действительно ли Путин не готов выходить за пределы ультиматумов

В свою очередь политолог Игорь Чаленко в разговоре с Фокусом акцентирует: "Если принять во внимание кулуарные процессы, которые идут вокруг переговоров, то действительно требование о возвращении войск РФ на позиции до 24 февраля 2022 года с тем, чтобы на дипломатическом уровне решать вопрос ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей. — Ред.) и Крыма имеет место. Но если учитывать нынешние реалии, то это скорее актуализация в русле реакции на ультиматумы, которые продолжают звучать из уст высшего руководства РФ, в том числе, на саммите БРИКС. В Казани мы услышали, что Россия вроде бы не против переговоров, но рассматривает их исключительно в контексте якобы парафированных Стамбульских договоренностей с поправкой на территориальные реалии".

Назвав такую позицию Кремля фикцией, эксперт отметил, что РФ таким образом демонстрирует неготовность выйти за рамки своего "ультимативного позиционирования".

Эксперт: "Ключевой вопрос заключается не в территориях, а в когнитивном невосприятии Путиным Украины как независимого государства" Фото: РИА

Попутно напомнив о недавних заявлениях президента Зеленского о том, что если Россия прекратит удары по энергетике, то можно дать старт мирным переговорам, Игорь Чаленко констатировал: "Таким образом, сейчас мы видим усиление позиций Украины с точки зрения входного билета к переговорам. Но это все конструируется исключительно из-за нежелания России делать шаги навстречу в переговорном процессе. То есть, если бы международное сообщество стимулировало бы РФ к реальным переговорам с адекватными стартовыми позициями, я думаю, что Украина была бы более гибкой. А в сложившейся ситуации мы сегодня всячески показываем, что ключ к дальнейшим переговорам находится в путинском кармане, а мяч на его стороне поля".

Несмотря на активную работу в плане стимулирования переговоров со стороны, в частности, Индии, Турции и многих других государств, отмечает эксперт, "российский агрессор все это игнорирует и в манипулятивной форме распространяет лживый тезис, что Украина только прикрывается переговорным зонтиком, а на самом деле не стремится к миру".

В целом, по мнению эксперта, ключевой вопрос заключается не в территориях, а в "когнитивном неприятии Путиным Украины как независимого государства". Кремль, констатирует Игорь Чаленко, не собирается отступать от достижения своего "заветного желания", которое заключается в том, чтобы стереть Украину с карты мира.