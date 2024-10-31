Украина готовит план ко второму Саммиту мира: у Зеленского раскрыли подробности

В украинский план, который представят на втором Саммите мира, точно войдут продовольственная безопасность, энергетическая безопасность и обмен, отметил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Но в итоговом документе могут появиться и другие пункты.

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Ко второму мирному саммиту Украина готовит план из трех пунктов, которые входят в "Формулу мира". Об этом во время телемарафона рассказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

"Украина готовит план из трех пунктов, чтобы представить его на втором Саммите мира", — сказал Никифоров, добавив, что речь идет о положениях Формулы мира, которые были рассмотрены на инаугурационном саммите в Швейцарии.

Киев сейчас активно сотрудничает со странами Глобального юга, чтобы заручиться их поддержкой, подчеркнул он.

По его словам, пункты Формулы мира, которые ранее поддержали международные организации, станут основой документа, который Украина готовит на Второй саммит мира. К тому же, подчеркнул он, с конца лета продолжаются тематические конференции по другим элементам Формулы мира и в итоговый документ могут войти другие пункты.

Глобальный саммит мира состоялся 15-16 июня в Швейцарии. На нем обсуждалась ядерная и продовольственная безопасность, обмен пленными и возвращение похищенных украинских детей.

В целом "Формула мира" включает 10 пунктов:

Радиационная и ядерная безопасность.

Продовольственная безопасность.

Энергетическая безопасность.

Освобождение всех пленных и депортированных.

Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка.

Вывод российских войск и прекращение боевых действий.

Возвращение справедливости.

Противодействие экоциду.

Недопущение эскалации.

Фиксация окончания войны.

Напомним, в сентябре президент Владимир Зеленский заявлял, что украинский план победы должен быть представлен ко второму Саммиту мира, чтобы "заставить Россию к дипломатическому окончанию войны".

В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров 7 октября объявил условия, на которых РФ готова завершить войну в Украине. В частности, предложение Кремля включает уступки в территориях и отказ от вступления в НАТО.