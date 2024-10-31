Україна готує план до другого Саміту миру: у Зеленського розкрили подробиці

До українського плану, який презентують на другому Саміті миру, точно увійдуть продовольча безпека, енергетична безпека та обмін, зазначив прессекретар президента України Сергій Никифоров. Але у підсумковому документі можуть з'явитися й інші пункти.

Related video

До другого мирного саміту Україна готує план із трьох пунктів, які входять до "Формули миру". Про це під час телемарафону розповів речник президента України Сергій Никифоров.

"Україна готує план із трьох пунктів, щоб презентувати його на другому Саміті миру", — сказав Никифоров, додавши, що мова йде про положення Формули миру, які були розглянуті на інавгураційному саміті у Швейцарії.

Київ наразі активно співпрацює з країнами Глобального півдня, щоб заручитися їхньою підтримкою, наголосив він.

За його словами, пункти Формули миру, які раніше підтримали міжнародні організації, стануть основою документа, який Україна готує на Другий саміт миру. До того ж, наголосив він, з кінця літа тривають тематичні конференції по інших елементах Формули миру й до підсумкового документа можуть увійти інші пункти.

Глобальний саміт миру відбувся 15-16 червня у Швейцарії. На ньому обговорювалась ядерна й продовольча безпека, обмін полоненими та повернення викрадених українських дітей.

Загалом "Формула миру" включає 10 пунктів:

Радіаційна та ядерна безпека.

Продовольча безпека.

Енергетична безпека.

Звільнення всіх полонених і депортованих.

Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

Виведення російських військ і припинення бойових дій.

Повернення справедливості.

Протидія екоциду.

Недопущення ескалації.

Фіксація закінчення війни.

Нагадаємо, у вересні президент Володимир Зеленський заявляв, що український план перемоги має бути представлений до другого Саміту миру, щоб "змусити Росію до дипломатичного закінчення війни".

Водночас голова МЗС РФ Сергій Лавров 7 жовтня оголосив умови, на яких РФ готова завершити війну в Україні. Зокрема, пропозиція Кремля включає поступки у територіях та відмову від вступу в НАТО.