Запад готовит "золотую ссылку" для Зеленского на время выборов президента, — СМИ

По данным испанской газеты El Mundo, этот шаг будет сопровождаться "быстрым" вступлением Украины в ЕС, финансовой помощью и развертыванием миротворческих сил. В ОП на публикацию пока не отреагировали.

В дипломатических кругах Киева якобы уже две недели обсуждают возможный сценарий на случай гипотетического перемирия между Украиной и Россией. Запад рассматривает вариант "золотой ссылки" для Владимира Зеленского в Лондон. Об этом пишет испанское издание El Mundo со ссылкой на украинских дипломатов.

"Ссылку" якобы должны организовать на период проведения в Украине президентских выборов, которые должны были состояться в 2023 году, но были отложены из-за войны.

Предполагается, что план будет включать "быстрое" вступление Украины в Евросоюз, а также выделением ей экономической помощи на восстановление и размещением европейских миротворцев, в основном из Франции и Великобритании, на линии замороженного конфликта, чтобы "обеспечить соблюдение режима прекращения огня".

В то же время испанское издание не раскрыло больше подробностей и не уточнило, почему сам будет предлагаться "ссылка" Зеленскому и будет ли он в таком случае участвовать в выборах.

В Офисе президента на публикацию журналистов пока не отреагировали.

Напомним, 5 декабря The Wall Street Journal сообщило, что официальный Киев начал переговоры с администрацией Дональда Трампа об окончании войны. По данным источников издания, команда 47-го президента США мало заинтересована в том, чтобы Украина получила приглашение в НАТО.

19 ноября президент Владимир Зеленский во время представления "Плана устойчивости" в Верховной Раде заявил, что выборов до окончания войны в Украине не будет. Он напомнил, что Конституция и законы не позволяют проводить волеизъявление в военное время. По его словам, никто в мире не требует от Украины проведения выборов.