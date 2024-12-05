Захід готує "золоте заслання" для Зеленського на час виборів президента, — ЗМІ

За даними іспанської газети El Mundo, цей крок буде супроводжуватися "швидким" вступом України до ЄС, фінансовою допомогою та розгортанням миротворчих сил. В ОП на публікацію поки не відреагували.

У дипломатичних колах Києва нібито вже два тижні обговорюють можливий сценарій на випадок гіпотетичного перемир’я між Україною та Росією. Захід розглядає варіант "золотого заслання" для Володимира Зеленського в Лондон. Про це пише іспанське видання El Mundo з посиланням на українських дипломатів.

"Заслання" нібито мають організувати на період проведення в Україні президентських виборів, які мали відбутися у 2023 році, але були відкладені через війну.

Передбачається, що план включатиме "швидкий" вступ України до Євросоюзу, а також виділенням їй економічної допомоги на відновлення і розміщенням європейських миротворців, здебільшого з Франції та Великої Британії, на лінії замороженого конфлікту, щоб "забезпечити дотримання режиму припинення вогню".

Водночас іспанське видання не розкрило більше подробиць і не уточнило, чому сам буде пропонуватися "заслання" Зеленському і чи братиме він у такому випадку участь у виборах.

В Офісі президента на публікацію журналістів поки не відреагували.

Нагадаємо, 5 грудня The Wall Street Journal повідомило, що офіційний Київ розпочав переговори з адміністрацією Дональда Трампа щодо закінчення війни. За даними джерел видання, команда 47-го президента США мало зацікавлена у тому, щоб Україна отримала запрошення в НАТО.

19 листопада президент Володимир Зеленський під час представлення "Плану стійкості" у Верховній Раді заявив, що виборів до закінчення війни в Україні не буде. Він нагадав, що Конституція і закони не дозволяють проводити волевиявлення у воєнний час. За його словами, ніхто у світі не вимагає від України проведення виборів.