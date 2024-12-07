15 влиятельных правоохранителей оказались земляками Татарова из ОП, — "Схемы"

Журналисты установили связи Олега Татарова, заместителя председателя Офиса президента Украины, с рядом влиятельных правоохранителей, которые являются его земляками из Новоукраинки в Кировоградской области. Они имеют давние личные и профессиональные отношения, вместе работали, писали научные работы. Некоторые из них отрицают свою связь с Татаровым.

Около полутора десятков влиятельных правоохранителей Украины связаны общим местом рождения — городком Новоукраинка в Кировоградской области, где вырос заместитель главы Офиса президента Олег Татаров. Эти лица имеют давние связи с Татаровым: они вместе работали, сотрудничали в научной сфере, а некоторые являются даже родственниками чиновника. Об этом пишут журналисты проекта "Схемы" ("Радио Свобода").

Многие земляки Татарова занимают руководящие должности в Национальной полиции, Государственном бюро расследований (ГБР) и других правоохранительных структурах. Среди них:

Максим Цуцкиридзе, глава Главного следственного управления Нацполиции, друг детства Татарова, вместе с которым они писали научные работы, в частности пособие "Расследование массовых беспорядков".

Артем Шевчишен, заместитель Цуцкиридзе в ГСУ Нацпола, кандидатскую и докторскую диссертации защищал под руководством Татарова.

Андрей Мельниченко, младший брат Татарова, руководитель одного из отделов ГСУ Нацпола.

Как пишут журналисты, Олег Татаров вместе с земляками активно занимался научной деятельностью, что укрепило их профессиональные связи. Совместные публикации, выступления в роли научных руководителей и оппонентов стали основой для формирования их "команды".

Журналисты отследили связи правоохранителей с Олегом Татаровым Фото: Схемы

Кадровые назначения

После назначения Татарова на должность в Офисе президента в 2020 году карьеры многих его знакомых пошли вверх. Например:

Виктор Луговой, руководитель следственного управления Нацполиции Киевщины, является другом младшего брата Татарова.

Виталий Кушнев, начальник одного из отделов Нацполиции Киевской области, защищал диссертацию под руководством Татарова.

В "команду Новоукраинки" также входят:

Станислав Стратонов, заместитель руководителя одного из отделов ГБР.

Артем Спусканюк, заместитель руководителя следственного отдела ГБР в Киеве, давний друг брата Татарова.

Дружеские отношения

Связи между земляками поддерживаются и в личной жизни. Например, на праздновании дня рождения Татарова в 2021 году присутствовали многие его знакомые из правоохранительных органов.

"Кроме географического совпадения места рождения, они и в дальнейшем пересекались с ним по жизни — вместе работали, совместно писали научные работы, вместе карьерно росли. И теперь занимают влиятельные должности в органах МВД, Национальной полиции и Государственного бюро расследований — то есть в правоохранительной системе, которая должна быть политически независимой, но официальным надзирателем за которой назначен их давний знакомый Олег Татаров", – пишут журналисты.

При этом расследователи пообщались с вышеупомянутыми Станиславом Стратоновым, Вадимом Загамулой, Артемом Спусканюком и Артемом Козаченко. Все они заявили, что не поддерживают контактов с Татаровым и не связывают с ним свою карьеру.

Напомним, 27 августа президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в ответ на просьбу журналистов оценить эффективность работы Олега Татарова, заявил, что тот в начале полномасштабного вторжения РФ "убивал чеченцев в Киеве".

7 ноября сообщалось, что заместитель руководителя Офиса президента Украины Олег Татаров опроверг информацию журналистов проекта "Схемы" относительно своих поездок в Россию после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе после 2014 года.