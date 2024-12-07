15 впливових правоохоронців виявилися земляками Татарова з ОП, — "Схеми"

Журналісти встановили зв'язки Олега Татарова, заступника голови Офісу президента України, з низкою впливових правоохоронців, які є його земляками з Новоукраїнки на Кіровоградщині. Вони мають давні особисті та професійні стосунки, разом працювали, писали наукові роботи. Деякі з них заперечують свій зв'язок із Татаровим.

Близько півтора десятка впливових правоохоронців України пов'язані спільним місцем народження — містечком Новоукраїнка в Кіровоградській області, де виріс заступник голови Офісу президента Олег Татаров. Ці особи мають давні зв'язки з Татаровим: вони разом працювали, співпрацювали в науковій сфері, а дехто є навіть родичами чиновника. Про це пишуть журналісти проєкту "Схеми" ("Радіо Свобода").

Багато земляків Татарова обіймають керівні посади в Національній поліції, Державному бюро розслідувань (ДБР) та інших правоохоронних структурах. Серед них:

Максим Цуцкірідзе, очільник Головного слідчого управління Нацполіції, друг дитинства Татарова, разом із яким вони писали наукові роботи, зокрема посібник "Розслідування масових заворушень".

Артем Шевчишен, заступник Цуцкірідзе в ГСУ Нацполу, кандидатську і докторську дисертації захищав під керівництвом Татарова.

Андрій Мельниченко, молодший брат Татарова, керівник одного з відділів ГСУ Нацполу.

Як пишуть журналісти, Олег Татаров разом із земляками активно займався науковою діяльністю, що зміцнило їхні професійні зв'язки. Спільні публікації, виступи в ролі наукових керівників та опонентів стали основою для формування їхньої "команди".

Журналісти відстежили зв'язки правоохоронців з Олегом Татаровим Фото: Схеми

Кадрові призначення

Після призначення Татарова на посаду в Офісі президента 2020 року кар'єри багатьох його знайомих пішли вгору. Наприклад:

Віктор Луговий, керівник слідчого управління Нацполіції Київщини, є другом молодшого брата Татарова.

Віталій Кушньов, начальник одного з відділів Нацполіції Київської області, захищав дисертацію під керівництвом Татарова.

До "команди Новоукраїнки" також входять:

Станіслав Стратонов, заступник керівника одного з відділів ДБР.

Артем Спусканюк, заступник керівника слідчого відділу ДБР у Києві, давній друг брата Татарова.

Дружні стосунки

Зв'язки між земляками підтримують і в особистому житті. Наприклад, на святкуванні дня народження Татарова 2021 року були присутні багато його знайомих із правоохоронних органів.

"Окрім географічного збігу місця народження, вони й надалі перетиналися з ним по життю — разом працювали, спільно писали наукові роботи, разом кар'єрно зростали. І тепер обіймають впливові посади в органах МВС, Національної поліції та Державного бюро розслідувань — тобто в правоохоронній системі, яка мала б бути політично незалежною, але офіційним наглядачем за якою призначено їхнього давнього знайомого Олега Татарова", — пишуть журналісти.

При цьому розслідувачі поспілкувалися з вищезгаданими Станіславом Стратоновим, Вадимом Загамулою, Артемом Спусканюком та Артемом Козаченком. Усі вони заявили, що не підтримують контактів із Татаровим і не пов'язують із ним свою кар'єру.

Нагадаємо, 27 серпня президент Володимир Зеленський під час пресконференції у відповідь на прохання журналістів оцінити ефективність роботи Олега Татарова, заявив, що той на початку повномасштабного вторгнення РФ "вбивав чеченців у Києві".

7 листопада повідомлялося, що заступник керівника Офісу президента України Олег Татаров спростував інформацію журналістів проєкту "Схеми" щодо своїх поїздок до Росії після анексії Криму та початку війни на Донбасі після 2014 року.