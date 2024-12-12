Политическое решение созрело: Жорин предостерег об опасности для Украины из-за выборов

По словам замкомандира 3-й ОШБр ВСУ Максима Жорина, сами по себе организационные вопросы о том, как должны проходить выборы и как обеспечить голосование ВПЛ и беженцев, внесут раскол в украинское сообщество.

Related video

В Украине созрело политическое решение о проведении выборов, однако во время войны они внесут конфликты в украинское общество. Такое мнение высказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин в своем Telegram-канале.

"Не хочу давать оценку целесообразности подготовки прямо сейчас к выборам — посмотрите просто на карту DeepState. Хотя, в целом, такое политическое решение уже назрело и при определенных условиях его нужно будет принять", — написал украинский защитник.

По мнению Жорина, до сих пор не ясно, как будут голосовать внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и те, кто выехал из Украины. Сами по себе организационные вопросы могут внести раскол в украинское общество.

"Если предположить, что через некоторое время у нас будет какое-то "перемирие" и состоятся выборы, до сих пор совершенно непонятными остаются многие вещи. Например, что делать с теми, кто заграницей. А с теми, кто на оккупированных территориях. Как будут голосовать ВПЛ. Все вопросы, связанные с организацией выборов, будут вносить конфликты в украинское общество. И конечно, еще больше будут отвлекать от вопроса войны. А война этим "перемирием" не закончится — это, надеюсь, большинство понимает", — пишет военный.

Хоть выборы и необходимы для государства, Жорин считает, что они станут серьезным испытанием для Украины.

"Зная украинцев, в это время фрагментируются все. Под эту историю даже военные попадут, которых уже не будут так любить", — резюмировал Жорин.

Напомним, согласно социальному опросу, бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный выиграет президентские выборы в стране независимо от конкурентов.

Также напомним, что в ноябре издание The Economist предположило, что 20 января может быть введено прекращение огня и отменено военное положение, а 25 мая могут быть проведены выборы в Украине.