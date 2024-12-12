Політичне рішення дозріло: Жорін застеріг про небезпеку для України через вибори

За словами заступника командира 3-ї ОШБр ЗСУ Максима Жоріна, самі по собі організаційні питання про те, як мають відбуватися вибори і як забезпечити голосування ВПО і біженців, внесуть розкол в українську спільноту.

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В Україні дозріло політичне рішення про проведення виборів, однак під час війни вони внесуть конфлікти в українське суспільство. Таку думку висловив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, майор Збройних сил України Максим Жорін у своєму Telegram-каналі.

"Не хочу давати оцінку доцільності підготовки просто зараз до виборів — подивіться просто на карту DeepState. Хоча, загалом, таке політичне рішення вже назріло і за певних умов його потрібно буде ухвалити", — написав український захисник.

На думку Жоріна, досі не зрозуміло, як голосуватимуть внутрішньо переміщені особи (ВПО) і ті, хто виїхав з України. Самі по собі організаційні питання можуть внести розкол в українське суспільство.

"Якщо припустити, що за деякий час у нас буде якесь "перемир'я" і відбудуться вибори, досі абсолютно незрозумілими залишаються багато речей. Наприклад, що робити з тими, хто закордоном. А з тими, хто на окупованих територіях. Як голосуватимуть ВПО. Усі питання, пов'язані з організацією виборів, вноситимуть конфлікти в українське суспільство. І звісно, ще більше відволікатимуть від питання війни. А війна цим "перемир'ям" не закінчиться — це, сподіваюся, більшість розуміє", — пише військовий.

Хоч вибори і необхідні для держави, Жорін вважає, що вони стануть серйозним випробуванням для України.

"Знаючи українців, у цей час фрагментуються всі. Під цю історію навіть військові потраплять, яких уже не будуть так любити", — резюмував Жорін.

Нагадаємо, згідно із соціальним опитуванням, колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний виграє президентські вибори в країні незалежно від конкурентів.

Також нагадаємо, що в листопаді видання The Economist припустило, що 20 січня може бути запроваджено припинення вогню і скасовано воєнний стан, а 25 травня можуть бути проведені вибори в Україні.