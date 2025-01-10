"Есть очень срочные вещи": Зеленский рассказал, о чем договаривался с премьером Италии

По словам президента Украины, Киеву важно, как голосует Италия. Кроме того, Зеленский хочет, чтобы Италия взяла на себя весомую часть по реконструкции исторического наследия Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мелони обсуждали вопрос ускорения предоставления определенных составляющих из пакета военной помощи Украине, а также будущее участие Италии в восстановлении Украины. Об этом рассказал сам Зеленский.

"Есть очень срочные вещи... Сейчас мы хотим ускорить некоторые детали из этого пакета. У нас есть полуитальянские полуфранцузские системы противовоздушной обороны SAMP/T. Для нас очень важно количество ракет (к ним, — ред.). Мы очень на него рассчитываем. Есть соответствующий пакет, который мы получим, а есть еще соответствующий пакет, который также надо доработать, чтобы они к нам дошли. Это то, что срочно надо сделать", — сказал Зеленский.

Он также пояснил, что кроме этого лидеры обоих государств говорили о политических решениях, поскольку для Украины важно то, как голосует Италия.

Кроме того, по словам президента Украины, команды обоих государств начали работать над конференцией по восстановлению, которая состоится в 2025 году.

"Здесь мы рассчитываем прежде всего на Италию и также мы работаем уже с ЮНЕСКО, и будем отдельно еще работать с Францией. Но я хочу, чтобы весомый вклад в реконструкцию нашего исторического наследия взяла на себя Италия. Они очень профессиональные в этом направлении", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 9 января Владимир Зеленский заявил, что введение миротворцев на территорию Украины — это один из лучших инструментов для приближения мира.

Фокус также писал о том, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони стала самым влиятельным человеком Европы по версии политического издания Politico.